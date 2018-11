Plante der Bund beim Bahnausbau falsch?

Mit 11,9 Milliarden Franken soll die Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz bis 2035 ausgebaut werden. Bundesrätin Doris Leuthard hat die Pläne kürzlich vorgestellt. Doch zwei Verkehrsplaner zweifeln am Projekt. Der Ausbauschritt sei vom Bundesamt für Verkehr (BAV) falsch konzipiert, monieren Philipp Morf, Chef des Zürcher Planungsbüros Otimon, und Claudio Büchel, Professor an der Rapperswiler Hochschule für Technik, laut einem Bericht des «Tages-Anzeigers».

In einer Untersuchung kamen sie zum Schluss, dass auf vielen Strecken in den nächsten 15 oder 20 Jahren noch die heutigen Fahrpläne gelten könnten. Baustellen dürften das Problem noch verschärfen. Doch die Billettpreise würden in diesem Zeitraum weiter wachsen. Einen Nutzen verspürten die Kunden aber erst nach 20 Jahren.

Ziele früh statt vollständig umsetzen

Beide Verkehrsplaner waren laut der Zeitung einst bei der SBB angestellt. «In der Planung des BAV wird zu wenig berücksichtigt, was mit der vorhandenen Infrastruktur oder mit kleineren Massnahmen erreicht werden könnte», so Morfs Kritik. So bräuchte es etwa für einen Halbstundentakt zwischen Bern und Brig keinen Lötschberg-Ausbau. Auch zusätzliche Halte an Orten wie Rotkreuz ZG oder Zürich-Altstetten, wo die Nachfrage steige, würden nicht möglich sein.

Die beiden Verkehrsplaner haben ein alternatives Konzept ausgearbeitet. Darin enthalten sind gezieltere Investitionen, die die Mehrkosten minimieren sollen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Es gehe nicht darum, alle Ziele vollständig zu realisieren, sondern sie möglichst früh umzusetzen. Die Pläne wollen sie nun dem Parlament vorlegen.

BAV weist Kritik zurück

Das BAV ist jedoch anderer Meinung. Die Verkehrsplaner würden sich auf den Personen-Fernverkehr fokussieren und damit den Güterverkehr vernachlässigen. Zudem stünden die Reaktionen des Verbands öffentlicher Verkehr und der SBB im Widerspruch mit der Behauptung, dass der Ausbauschritt an den Wünschen der Kunden vorbeiziele. Büchel und Morf hätten zudem die positiven Auswirkungen älterer Investitionen zu wenig beachtet.

