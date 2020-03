Das Flachland friert bei minus 5 Grad

Bibbern am Dienstagmorgen: Die Temperaturen im Flachland sanken in der Nacht auf Dienstag weit verbreitet unter Null Grad Celsius. Im Kanton Bern sanken die Temperaturen teilweise bis auf minus 5,8 Grad. Der Grund dafür ist der Biswind, der kalte Luft in die Schweiz bringt. «In der Folge liegen die Frühtemperaturen unter jenen von gestern. Eine Belastungsprobe für empfindliche Pflanzen!», schreibt MeteoNews auf Twitter.

Im Vergleich zu gestern ist die #Bise heute Morgen schwächer und die einfliessende Luft noch etwas kälter, #Hochnebel gibt es nur in manchen Tälern und im Süden. In der Folge liegen die Frühtemperaturen unter jenen von gestern. Eine Belastungsprobe für empfindliche Pflanzen! (km) pic.twitter.com/NM20NtDLPA — MeteoNews (@MeteoNewsAG) March 24, 2020

Der Frost könnte der Landwirtschaft zu schaffen machen. Dieser setzt vielen Planzen zu, so etwa den Obstbäumen oder Reben, die Frostschäden bekommen könnten. «Hoffentlich haben das die bereits weit vorangeschrittenen Obstbäume gut überstanden!», schreibt denn auch etwa SRF Meteo auf Twitter.

(gwa)