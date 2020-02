Sonnenbaden statt Schneeschaufeln: Die Schweiz erlebt dieses Jahr einen so milden Winter wie schon lange nicht mehr. Der Frost bleibt an vielen Orten einfach weg. «Die Temperaturen sind zurzeit extrem hoch, das ist aussergewöhnlich. Es ist so warm wie seit Jahrzehnten nicht mehr», sagt Meteorologe Cédric Sütterlin von Meteonews. «Wir haben die Hälfte der durchschnittlichen Sonnenscheindauer für den ganzen Monat Februar bereits erreicht», sagt er.

Bezüglich der Schneemenge sieht es dieses Jahr dürftig aus. «Im Flachland hatten Städter in Basel und Zürich den ganzen Winter über keinen richtigen Schnee, das einzige Highlight war dort höchstens falscher Industrieschnee», sagt Sütterlin.

Temperaturen bis 5 Grad über dem Durchschnitt

Zurzeit liegen die Februar-Temperaturen in Bern 4,8 Grad über dem Durchschnitt. In Basel und Zürich ist es laut Meteonews 4,9 Grad wärmer als sonst und in Luzern sogar 5 Grad.

Auch laut Meteocentrale.ch ist der laufende Winter auf Rekordkurs. Er ist bereits jetzt um 2,5 Grad wärmer als der rekordwarme Winter 2006/2007. Und es könnte den spätesten ersten Schnee seit 1990 geben – zumindest in Zürich.

Der Winter 2019/2020 ist auf Rekordkurs: Mit Abweichung von +2.5° in der #Schweiz bereits jetzt wärmer als der rekordwarme 2006/2007!

Noch ein Rekord: In #Zürich lag bis jetzt noch nie #Schnee! Den bisher spätesten 1. Schnee (1cm um 07 Uhr) gab es am 12.2.1990...@zueriost @NZZ pic.twitter.com/FGd8u0GJOQ — meteocentrale.ch (@meteocentrale) February 11, 2020

Doch es ist immer noch alles möglich: Letztes Jahr schneite es im Flachland sogar Anfang Mai.

(leg)