Bist Du nach der Matura auch in ein Loch gefallen?

Nach dem Schulabschluss hätten viele Jugendliche «null Plan für die Zukunft», stellte die Wissenschaftsjournalistin Ulrike Bartholomäus in der «SonntagsZeitung» fest. «Viele Jugendliche sind in dieser Situation wie blockiert, erschlagen von der riesigen Palette an Optionen. Aus Angst, sich falsch zu entscheiden, verbringen sie ihre Tage erst mal mit Netflix.»

Gymnasiasten fallen in ein Loch

Die allermeisten Gymnasiasten seien es gewohnt, dass alles durchgeplant sei. «Wenn das vorbei ist und die Jungen auf

sich allein gestellt sind, fallen sie in ein Loch. Meine Tochter hatte

letzten Sommer eine sehr unglückliche Zeit.»

Es fehle den Jugendlichen an Durchhaltevermögen, findet Bartholomäus. «Es fällt ihnen schwer, auch mal Langeweile auszuhalten, sich durchzubeissen oder mit Kritik umzugehen.» Aber sie könnten teilweise gar nichts dafür. «Ursache sind die Helikoptereltern, die ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg räumen.»

Schlimm sei nur, nichts zu tun

Sie hält fest, dass drei Monate «chillen nach den Prüfungen» kein Problem seien. «Aber dann muss was kommen. Alles ist möglich, solange es die Jungen aus der Komfortzone holt: Jobben, Freiwilligenarbeit, den Opa pflegen, reisen.» Schlimm sei nur, gar nichts zu tun, da seien sich alle Psychologen einig. «In diesem Alter vernetzen sich die Hirnareale blitzschnell – sofern Input kommt.»

