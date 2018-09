Auch Experten fordern Like-Sperre für Instagram

Der US-Rapper Kanye West zählt auf Instagram 209'000 Follower. Für seine Posts erhält er regelmässig Tausende Likes. Genau diese Währung will er jedoch abschaffen, denn viele Nutzer würden auf der Suche nach Bestätigung Likes mit Liebe verwechseln. Er fordert deshalb, dass die Like-Funktion deaktiviert werden kann.

Mobbing durch Likes

Noch keine Behandlungen von Like-Süchtigen hatte Mauro Pavan vom Basler Beratungszentrum Infocus. Was er aber feststellt: «Likes können auch zu Mobbing verwendet werden, wenn sie anderen Personen bewusst vorenthalten werden.» Ein weiteres Beispiel ist laut Pavan der Klassenchat, den heute fast schon jede Primarschulklasse führt: «Dort werden Beiträge von ungeliebten Mitschülern oft einfach ignoriert, um sie zu strafen.»

Der Psychotherapeut Marc Stoll kennt die Folgen, die die Jagd nach Likes nach sich ziehen kann. Er berät in seiner Praxis Jugendliche, die einen krankhaften Umgang mit Social Media entwickelt haben. Er nennt das Beispiel einer jungen Frau im zweiten Lehrjahr, die alle 10 Minuten ihre Kanäle nach Likes prüfen musste.

«Schlussendlich half nur noch, die Accounts zu löschen»

«Wenn ein Post gut ankam, bekam sie einen Ego-Boost, ansonsten war sie am Boden zerstört.» Die Fokussierung auf Likes habe dazu geführt, dass die Frau in eine Depression abgerutscht sei. «Schlussendlich half nur noch, alle Accounts zu löschen.» In einer begleitenden Therapie habe sie daneben lernen müssen, wie man ohne Social Media Anerkennung erhält.

Für Stoll ist es ein natürliches Bedürfnis, selbst zu bewerten und sich von anderen bewerten zu lassen. Das hatten Firmen wie Facebook, Instagram oder Snapchat aufgegriffen. Das Problem: «Die Influencer haben den Like-Wahn auf die Spitze getrieben und den Jungen die Idee eingepflanzt, dass sich Erfolg und Beliebtheit in Likes messen lässt.» Stoll betont, dass die meisten Nutzer diese Logik hinterfragen würden und ihr Selbstwertgefühl nicht darauf aufbauen würden. «Gefährdet sind vor allem unsichere junge Menschen, die sich erhoffen, mit Likes ihr Selbstwertgefühl zu steigern.»

Experten befürworten freiwillige Like-Sperre

Auch Franz Eidenbenz vom Zentrum für Verhaltenssüchte Radix berät junge Menschen, die der Like-Sucht verfallen sind. «Besonders gefährdet sind Personen, die im realen Leben wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalten.» Problematisch wird es laut Eidenbenz, wenn die Anerkennung auf Social Media wichtiger wird als jene im echten Leben. Er rät seinen Klienten, entweder die Anwendungen auf bestimmte Tageszeiten zu beschränken oder ganz zu löschen. «Klappt das nicht selber, braucht es Eltern oder Angehörige, die den Konsum regulieren – etwa indem sie Sperrfunktionen im Handy aktivieren.» Eine solche gibt es etwa bei den Einstellungen «Bildschirmzeit» bei den iPhones von Apple.

«Aus präventiver Sicht ist es wünschenswert, dass Plattformen wie Instagram oder Facebook eine Möglichkeit schaffen, die Like-Funktion auszuschalten, um das Suchtpotential zu minimieren», sagt Eidenbenz. Die Anbieter müssten dazu stehen, dass ihre Anwendungen ein Suchtpotential bergen, und Regulierungsmöglichkeiten schaffen.

«Für Instagram und Facebook wäre das ein Gewinn»

Eine Funktion, mit der man die Likes deaktivieren kann, würde auch Stoll begrüssen. «Wenn man die eigenen sowie die Likes der anderen nicht mehr sehen könnte, würde der Druck reduziert.» Aus Beratungen sehe er, dass der Ausstieg aus der Like-Spirale von der Community paradoxerweise positiv aufgenommen werde. «Für Facebook oder Instagram wäre eine solche Funktion ein Gewinn», sagt Stoll.



