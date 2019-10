Bist du handysüchtig? Melde dich!

Kaum wach und schon das Handy in der Hand. Wer hat mir geschrieben? Wie viele neue Likes haben meine Insta-Bilder? Was ist auf der Welt passiert? Nur noch zum Duschen und in der Schule legst du das Smartphone aus der Hand.

Umfrage Nimmst du dein Handy mit aufs Klo? Ja, meistens

Manchmal

Nie

20 Minuten sucht für eine Reportage Jugendliche und junge Erwachsene, die kaum vom Handy loskommen. Oder solche, die davon loskommen wollen oder dies sogar schon erfolgreich geschafft haben. Melde dich hier! Bitte schreibe uns, ob du auch vor der Kamera reden würdest.

(dp)