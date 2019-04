Bist du im Ausland in die CBD-Falle getappt?

Rauschgiftgelikte sind in der Gemeinde Rust im deutschen Baden-Württemberg explodiert. Grund sind laut der «Badischen Zeitung» vor allem Schweizer Besucher des Europaparks, die mit CBD-Produkten erwischt wurden. Diese sind in Deutschland anders als in der Schweiz verboten.

Hast auch du schon Ärger gekriegt wegen CBD im Ausland? Musstest du sogar eine Busse zahlen? Dann erzähl uns davon im Formular unten.

