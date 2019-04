Bist du ein Transmensch? Dann melde dich!

Rund 40'000 Transmenschen leben schätzungsweise in der Schweiz. Bei diesen Personen stimmt das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht mit der Geschlechtsidentität überein. Doch nur die wenigsten von ihnen entscheiden sich schliesslich für eine Hormontherapie oder eine geschlechtsangleichende Operation.

Bei einer solchen Operation sind nicht nur Chirurgen gefragt, sondern auch Urologen, Gynäkologen, Psychiater, Endokrinologen oder Dermatologen. Reisten früher viele Transmenschen für eine Angleichung ins Ausland, finden Operationen vermehrt in der Schweiz statt.

Missverständnisse und Vorurteile



In der Gesellschaft stossen Transmenschen noch immer vielerorts auf Unverständnis. Weil sie das starre Rollenbild von Mann und Frau hinterfragen, prägen Missverständnisse, falsche Vorstellungen und Vorurteile den Umgang mit ihnen. Vor allem Transkinder leiden darunter. In der Pubertät leiden rund 70 Prozent der Transgender-Kinder an Depressionen, sagt die Psychiaterin Dagmar Pauli zu SRF

Um nachzuvollziehen, wie eine junge Transperson ihren Weg zur Geschlechtsangleichung tatsächlich wahrnimmt, sind wir auf der Suche nach Transmenschen, die sich für den Weg einer Hormontherapie oder geschlechtsangleichenden Operation entschieden haben und ihre Erlebnisse mit der Community teilen wollen.



