Bist du von regelmässigen Essattacken geplagt?

Ehe du dich versehen hast, sind die beiden Packungen Guetsli, der grosse Becher mit Schoggiglace und die Chipstüte leer. Der übrig gebliebene Butterzopf vom Wochenende musste auch noch dran glauben. Dir ist übel, und du fragst dich, wieso du dieses Essen gerade regelrecht in dich reingestopft hast, eigentlich ohne Hunger zu haben.

Behandlungsprogramm

Die Abteilung «Klinische Psychologie und Psychotherapie» der Uni Fribourg evaluiert zurzeit die Wirksamkeit des psychotherapeutischen Behandlungsprogramms BEAT für 14- bis 24-Jährige mit regelmässigen Essanfällen (Binge-Eating-Störung). Das Programm umfasst drei Gruppen-Workshops sowie E-Mail-begleitete Selbsthilfe zwischen den Workshops. Es soll die Jugendlichen bei der Bewältigung von Essanfällen und beim Training von interpersonalen Kompetenzen unterstützen. Für das BEAT-Behandlungsprogramm werden noch Teilnehmende gesucht. Das Ganze ist kostenlos. Anmeldung unter: beat@unifr.ch.



Erkennst du dich wieder? Geht es dir manchmal auch so, dass du in kurzer Zeit Unmengen an Essen verschlingst, ohne es wirklich zu wollen? Dann bist du nicht allein. Laut dem Bund erkranken rund 4,1 Prozent der Schweizer Bevölkerung in ihrem Leben an der sogenannten Binge-Eating-Störung. Diese zeichnet sich durch regelmässig wiederkehrende Essanfälle mit Kontrollverlust aus. Bei Binge Eating handelt es sich um eine mittlerweile offiziell anerkannte Essstörung, die man mit der richtigen Behandlung relativ gut in den Griff bekommen kann.

Wenn du 14 bis 24 Jahre alt bist und an solchen Essanfällen leidest, kannst du dich über dieses Kontaktformular bei uns melden. All deine Angaben werden vertraulich behandelt.





Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(jk)