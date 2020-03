Bleiben die Kitas nach Schulschliessungen offen?

Der Bundesrat greift hart durch: Nachdem das Tessin bereits die obligatorischen Schulen wegen des Coronavirus geschlossen hatte, macht die Regierung schweizweit die Schulen dicht. DDies hat einschneidende Auswirkungen auf die Eltern – sie müssen die Betreuung selbst übernehmen oder externe Hilfe anfordern. Unklar ist derzeit noch, ob die Kindertagesstätten offen bleiben.

Der Bundesrat schreibt in seiner Medienmitteilung: «Für die Grundschule können die Kantone allerdings Betreuungsangebote vorsehen, um möglichst zu verhindern, dass die Kinder von ihren Grosseltern betreut werden.» Bundesrat Berset ergänzte an der Pressekonferenz: «Die Handhabung der Kindertagesstätten ist Sache der Kantone.»

Eltern stehen vor Herausforderung

Für viele Eltern dürfte es entscheiden sein, dass die externe Kinderbetreuung auch mit dem neuen Massnahmen-Regime des Bundesrates weiterläuft. Denn in einigen Branchen ist Homeoffice nicht möglich. Zudem ist es rechtlich unklar, ob der Arbeitgeber Eltern, die zu Hause bleiben und die Kinder betreuen, Anspruch auf Lohnfortzahlung haben.

Gaby Szöllösy, Generalsekretärin der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren, sagt auf Anfrage von 20 Minuten, ihre Konferenz schliesse sich grundsätzlich der Haltung Alain Bersets an: «Kantone und Gemeinden sollen, so weit wie möglich, die Betreuungsstrukturen aufrechterhalten.» Eine schweizweite Empfehlung für ein bestimmtes Angebot – etwa Kitas – mache aber keinen Sinn, da es grosse regionale Unterschiede gebe. Grundsätzlich sei zu hoffen, dass es aufgrund der Homeoffice-Regelungen vieler Firmen deutlich weniger Betreuungsplätze brauche, wodurch die Belegung in einer Kinderstagesstätte weniger dicht sei.

Strukturen aufrechterhalten

Auch bei der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz heisst es, dass die Kantone und Gemeinden – so weit wie möglich – die Betreuungsstrukturen aufrechterhalten sollten. Generalsekretär Michael Jordi ergänzt: «In den Krippen, die den Betrieb aufrechterhalten, sind die Hygienemassnahmen dann umso zentraler.»

Beim Verband Kinderbetreuung Schweiz Kibesuisse heisst es auf Anfrage, dass Kindertagesstätten und die Tagesfamilienbetreuung grundsätzlich nicht schliessen sollen, ausser wenn vom Kanton anders verordnet. «Betreuungspersonen mit erhöhtem Risiko sollen gemäss Auskunft BAG freigestellt werden.» Solange die Kitas offen seien und die besondere Lage bestehe, empfiehlt der Verband den Kitas und Tagesfamilien, die Eltern im Sinne der allgemeinen Solidarität und gemeinsamen Verantwortung zu bitten, Kinder wenn möglich zu Hause selber zu betreuen und damit die Betreuungseinrichtungen für die Eltern, die keinerlei Alternativen hätten, zu entlasten.