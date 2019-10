Blocher eilt den Grünen zur Hilfe

Ausgerechnet SVP-Stratege Christoph Blocher skizziert ein Szenario, in dem die SVP bei der Wahl eines Grünen in den Bundesrat mitmachen könnte, schreibt die «SonntagsZeitung». Blocher schlägt den Rückzug von je einem SP- und FDP-Bundesrat vor. An ihrer Stelle soll je eine Person der Grünen und Grünliberalen in die Regierung einziehen. Das ergäbe einen Bundesrat mit zwei Sitzen für die SVP und je einem für SP, FDP, Grüne, CVP und Grünliberale.

Umfrage Soll es künftig neun statt sieben Bundesräte geben? Ja, das ist eine gute Idee.

Nein, es soll bei sieben bleiben.

Mit dieser Blocher-Formel «würde die zahlenmässige Konkordanz einigermassen eingehalten», sagt der SVP-Übervater gegenüber der Zeitung. Einflussreiche SVP-Politiker signalisieren bereits, dass in einer solchen Konstellation, die Wahl von grünen und grünliberalen Bundesräten denkbar sei.

9 statt 7 Bundesräte



Grünen-Präsidentin Regula Rytz dagegen drängt nach dem Wahlsieg ihrer Partei immer noch auf eine kleine Rochade. Sie fordert die FDP auf, den Grünen Platz zu machen und ein Bundesratsmitglied freiwillig zurückzuziehen. «Das wäre angesichts der klimapolitischen Richtungswahl, die wir erlebt haben, eine logische Folge», sagt sie im Gespräch mit der «SonntagsZeitung».

SP-Präsident Christian Levrat schlägt im «SonntagsBlick» noch eine weitere Idee vor: neun statt sieben Bundesräte, sollten die anderen Parteien sich nicht dazu bereit erklären, einen oder zwei Plätze freizugeben. «Ich bin für einen Ausbau auf neun Mitglieder. Tatsächlich gäbe dies mehr Spielraum, um die grossen Parteien angemessen in der Regierung zu integrieren. Und es würde kurzfristig das Problem der fehlenden grünen Beteiligung lösen», so der Freiburger Ständerat. Zudem wären die Regionen besser vertreten. Nach Levrat sollte eine Lösung am besten bei den Bundesratswahlen im kommenden Dezember gefunden werden - spätestens aber «im Verlaufe der nächsten Legislatur».



