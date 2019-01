Boko Haram erbeutet erneut Schweizer Panzer

Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram kämpft in Nigeria, Chad, Niger und Nordkamerun für ein islamisches Kalifat unter der Scharia. Ihre Anhänger töteten durch Anschläge und Entführungen seit 2009 bereits bis zu 20’000 Menschen. Der Islamische Staat in Westafrika, eine Untergruppe von Boko Haram, die sich 2016 abspaltete, gelang Ende Dezember eine Machtdemonstration: Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in Nigeria überrannte sie die Militärbasis der Antiterror-Armee in der nigerianischen Stadt Baga.

Dabei konnte die Terrormiliz auch einen Panzer aus der Schweiz kapern, wie der britische Journalist Christiaan Triebert auf Twitter publik machte.

A Swiss-built MOWAG Piranha APC of the Nigerian Army was also captured as ISWA militants overran a MNJTF base near Baga in late Dec 2018. H/t @AbraxasSpa for ID. Not the first time these 6x6 versions were captured, e.g. here's Boko Haram footage from 2015: https://t.co/WdcuTavo6y pic.twitter.com/lZQLyrkxyq