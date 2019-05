Brauchen diese Waffen bald eine Bewilligung?

In Wallbach, einer Aargauer Gemeinde an der Grenze zu Deutschland, hängen viele Plakate der Gegner der Waffenrechtsrevision am Strassenrand. «Finger weg vom Schweizer Waffenrecht» steht darauf in grossen Lettern.

Seit fast 30 Jahren verkauft Jean-Paul Schild hier Gewehre, Pistolen und Munition. Über die Vorlage schüttelt er den Kopf – nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch, weil er den administrativen Mehraufwand fürchtet, der mit der Verschärfung des Waffenrechts auf ihn zukommen könnte.

Sein Mitarbeiter Tobias Hunziker zeigt uns verschiedene halbautomatische Waffen. Sie alle würden bei einer Annahme der Vorlage wegen ihres grossen Magazins oder ihres Klapp- oder Teleskopschafts verboten werden. Schiessen darf sie dann nur noch, wer einen regelmässigen Schiessnachweis erbringen kann oder Mitglied in einem Schützenverein ist.

Unsere Redaktorin hat weder das eine noch das andere – und darf heute trotzdem Hand anlegen. Wie sich die absolute «Baller-Beginnerin» im Schiesskeller schlägt – das Video oben zeigts.



Gegner liegen im Hintertreffen Am 19. Mai stimmt die Schweiz über die Verschärfung des Schweizer Waffenrechts ab. Bei einer Annahme fürchten Schützenvereine und die Waffenlobby den Verlust der Schweizer «Gun Culture»: Halbautomatische Waffen mit verkürzbaren Schäften oder grossen Magazinen, die nicht aus Armeebeständen stammen, dürfen danach noch nur mit kantonaler Ausnahmebewilligung geschossen werden. Demgegenüber steht das Schengen-/Dublin-Abkommen: Lehnt das Stimmvolk die Vorlage ab, gefährdet die Schweiz ihre Mitgliedschaft beim Abkommen – mit Einschränkungen für unsere Reisefreiheit und die europäische Zusammenarbeit im Polizei- und Asylbereich. Eine Mehrheit der Schweizer will das offenbar nicht riskieren: Gemäss der aktuellen Tamedia-Umfrage beabsichtigen 57 Prozent, ein Ja zur Revision des Waffenrechts einzulegen. Richtig umstritten ist die Vorlage nur noch auf dem Land: Während in der Stadt 66 Prozent und in der Agglomeration 58 Prozent der Stimmberechtigten die Revision des Waffenrechts annehmen wollen, sind es auf dem Land nur 51 Prozent.