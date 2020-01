«Zehn Schweizer sind an Rückflug interessiert»

Für in China eingeschlossene Schweizer gab es einen Hoffnungsschimmer. In einem Schreiben an die Betroffenen, das 20 Minuten vorliegt, kündigte das Schweizer Aussendepartement EDA für Freitagabend eine Rückflugmöglichkeit von Wuhan nach Frankreich an. Wer ausreisen wolle, müsse sich am Nachmittag beim französischen Konsulat in Wuhan einfinden, hiess es darin weiter.

Noch am Freitagmorgen wurde aber etwa Studentin Fabienne Blaser (27) vom EDA vertröstet. «Das EDA teilte mir dann leider mit, dass der Rückflug aus Formalitätsgründen verschoben werde. Möglicherweise könne ich am Samstag ausfliegen», berichtete Blaser. In einer Pressekonferenz am Freitag um 14 Uhr informieren das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das Krisenmanagement-Zentrum des EDA im Medienzentrum in Bern über den aktuellen Stand.



(bz)