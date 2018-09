Bund soll den Lohn für Flüchtlinge mitbezahlen

Nur 25 Prozent der knapp 100'000 Flüchtlinge und vorläufig aufgenommenen Personen hatten laut einem neuen Bericht des Staatssekretariats für Migration (SEM) 2017 einen Job. 85 Prozent waren im Jahr 2016 auf Sozialhilfe angewiesen. Laut Eduard Gnesa, Beauftragter für Flüchtlinge und Wirtschaft beim Bund, haben 32 Prozent der Flüchtlinge nach fünf Jahren einen Job. «Das ist zu wenig.» Um Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren, hat das SEM einen Massnahmenkatalog erstellt (siehe Box).

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Der Bericht kommt zum Schluss, dass die bisherigen staatlich geförderten Massnahmen zur Integration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen noch zu wenig mit den privaten Betrieben und deren Bedürfnissen koordiniert sind. Aus diesem Grund seien die Massnahmen noch nicht in genügendem Mass wirksam.



- Internetplattform: Best Practices, Leitfäden (z.B. zu Anstellungsbedingungen), Adressen von Ansprechpersonen bei den Kantonen und andere Instrumente für Arbeitgeber müssten auf einer Internetplattform gut ersichtlich sein, schweizweit und/oder mit integrierten kantonalen Fenstern.



- Job Coaches zumindest für die erste Zeit nach der Anstellung sind nötig.



- Ein One-Stop-Shop fur Unternehmer in den Kantonen mit arbeitsrechtlicher Beratung, Empfehlungen zu Lohn, Versicherung, Bewilligung etc. würde allen Seiten Vorteile bringen.



- Arbeitgeber sollen rasch passende Dossiers erhalten, wenn sie freie Stellen melden.



- Eine öffentliche Anerkennung, z.B. ein Label für Arbeitgeber, die Flüchtlinge/vorläufig Aufgenommene anstellen, wäre erwünscht.



- Verbesserungen im Bereich Information und Vernetzung: ein runder Tisch oder Informationsveranstaltungen für Firmen.



- Vertrauenswürdige Potenzialabklärung der Jobanwärter

Finanzielle Fehlanreize verhindern, sodass das Erwerbseinkommen nicht tiefer liegt als die Sozialhilfe



- Lösungen suchen, um Fehlanreize zu verhindern. Das Erwerbseinkommen soll nicht tiefer liegen als die Sozialhilfe.



- Mehr finanzielle Anreize für den Arbeitgeber: Bund, Kantone und Sozialpartner sollen Einarbeitungszuschüsse prüfen. Auch könnten sie einen Teil des Lohnes übernehmen.

Diese Massnahmen wurden schon umgesetzt:



Die 2017 eingeführte Integrationsvorlehre ermöglicht pro Jahr 800 bis 1000 Personen eine einjährige praxisorientierte Qualifikation. Bundesrat und Parlament stellten dafür 54 Millionen Franken bereit. Mit dem neuen Ausländer- und Integrationsgesetz müssen vorläufig Aufgenommene nicht mehr 10 Prozent ihres Lohns zur Deckung der Kosten der Sozialhilfe abgeben. Die Sonderabgabe wurde Anfang 2018 abgeschafft. Um einen leichteren Zugang zu einer Erwerbstätigkeit zu schaffen und die Arbeitgeber zu entlasten, wird das bisherige Bewilligungsverfahren durch ein Meldeverfahren ersetzt. 2018 verabschiedete der Bund eine erhöhte einmalige Integrationspauschale von bisher 6000 Franken auf 18000 Franken.



Eine Massnahme sieht vor, dass Bund und Kantone unter Einbezug der Sozialpartner Einarbeitungszuschüsse oder Teillohnmodelle prüfen und einführen. So sollen Arbeitgeber einen grösseren Anreiz haben, einen Flüchtling einzustellen. «In gewissen Branchen gehen Unternehmen bei der Anstellung ein Risiko ein, wenn unsicher ist, ob die Qualifikation auch genügt», sagt Gnesa. Somit würden Unternehmen oft zu Beginn der Anstellung nicht die branchenüblichen Löhne auszahlen wollen.

«Effort von Arbeitgeber und Bund fehlt»



Ein Vorzeigemodell sei etwa der Kanton Graubünden. Während maximal zwei Jahren können dort Arbeitgeber einen Flüchtling zu einem branchenüblich geringeren Lohn einstellen, wenn die Beschäftigung mit einer Ausbildungskomponente verbunden ist. Ein Vorbild sei auch Schweden, wo die Qualifikationen von Flüchtlingen schneller abgeklärt würden.

Auch Politiker von Mitte-links fordern mehr finanzielle Ressourcen vom Bund, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. SP-Nationalrat Cédric Wermuth kritisiert, dass Menschen lange in einer prekären Lage gehalten werden. «Viele Menschen bleiben regelrecht in der Sozialhilfe hängen, durch zu viele Hürden für den Berufseinstieg. Das darf nicht sein.» Von Bund und Kantonen müssten mehr finanzielle Mittel eingesetzt werden. Dagegen würden sich unsinnigerweise vor allem Wirtschaftsverbände wehren, sagt Wermuth.

Auch Markus Ritter (CVP) unterstützt staatliche Zuschüsse: «Die Zuschüsse sind wichtig, um den Übergang in die Berufswelt zu ermöglichen.» Die Schweiz nehme auf Basis ihrer humanitären Tradition Flüchtlinge auf. «Wenn wir diese Flüchtlinge aufnehmen, müssen wir sie aber auch in unsere Gesellschaft und Wirtschaft erfolgreich integrieren.» Dabei müsse jedem Flüchtling klargemacht werden, dass man es in der Schweiz nur durch harte Arbeit zum Erfolg bringe. «Denn viele Flüchtlinge kommen mit sehr wenig Bildung und Berufserfahrung in die Schweiz.»

«Schweizer dürfen nicht leer ausgehen»

Bürgerliche Politiker wollen die Bundesgelder nicht antasten. «Der Bund hat die Integrationspauschale bereits massiv ausgebaut», sagt Franz Grüter (SVP). Jeden Monat würden 4000 Schweizer ausgesteuert, weil sie keine Arbeit mehr fänden. «Bevor der Bund Förderprogramme für Flüchtlinge ins Auge fasst, sollte er dafür sorgen, dass nicht die Menschen im eigenen Land leer ausgehen.»Grüter favorisiert eine Kürzung der Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. «Erhalten sie weniger Sozialhilfe, sind sie auch eher bereit, die Schweiz wieder zu verlassen.»

Auch FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler sagt, die Unternehmer wüssten nicht, ob ein Flüchtling auch bleibe und sich die Investition lohne. «Unternehmer fordern Fachwissen und Leistung, um einen Lohn auszuzahlen.» Dieser Lohn dürfe aber nicht vom Staat kommen. Stattdessen solle ein Flüchtling die gleichen Qualifikationen erreichen können wie ein Schweizer. Dafür setze man sich etwa mit der Flüchtlings-Vorlehre auch ein.