Bund kann dich nun in deinen Ferien warnen

Am Samstag hat das Eidgenössische Departement für auswärtige angelegenheiten (EDA) seine neue kostenlose App «Travel Admin» vorgestellt. Ausgestattet ist die Applikation unter anderem mit vorgefertigten Checklisten, die man nach belieben erweitern kann. Zudem kann man laut dem EDA auch Passkopien und Versicherungspolicen digital hinterlegen.

Sobald man seine Reise angelegt und die entsprechenden Daten eingegeben hat, kann man auch eine Notfalladresse hinterlegen. Zudem werde man via SMS über Gefahren, wie eine schwere Krise am Reiseziel oder eine markante Verschlechterung der Sicherheitslage informiert. «Die Registrierung ermöglicht dem EDA eine bessere Lokalisierung und Kontaktaufnahme», heisst es in der Mitteilung.

Helpline ist 365 Tage im Jahr erreichbar

Sollte dennoch etwas auf der Reise schief gehen, bietet die «Travel Admin App» eine Karte an, auf der alle Konsulate und Botschaften mit Schweizer Auslandvertretung angezeigt werden. Für schnelle Hilfe gibt es zudem eine eine Helpline des EDA, die 365 Tage rund um die Uhr erreichbar ist. Diese kann via Skype, Mail oder Anruf kontaktiert werden.



