Bewerber fliegt mit Fake-Lehrabschluss auf

Rund 60’000 Lernende können jährlich nach erfolgreichem Lehrabschluss stolz ihr Diplom abholen. Auf den roten Umschlägen der Fähigkeitszeugnisse und der Berufsatteste prangt das Schweizerkreuz, im Innern des Büchleins sind auf einem Papier mit verschiedenen Wasserzeichen der Lehrberuf und der Lehrbetrieb sowie auf einem separaten Blatt die Noten aufgeführt.

Das tun Firmen gegen Fake-Diplome



Die Schweizerische Post betont, dass man hauptsächlich interne Lehrabgänger weiterbeschäftige, wodurch die Fälschung von Lehrabschlusszeugnissen bei einer Weiterbeschäftigung «praktisch nicht möglich» sei. «Wenn wir externe Lehrabgänger anstellen, wird im Gespräch vertieft über den Ausbildungsabschluss gesprochen. Ebenfalls werden hier Zeugnisse überprüft, und es können Referenzen eingeholt werden», so ein Sprecher. Bei den Migros-Genossenschaften Zürich und Luzern heisst es, die per PDF eingereichten Unterlagen würden gut angeschaut. «Bei möglichen Auffälligkeiten würde das Original verlangt.» Würde man im Bewerbungsprozess eine Fälschung feststellen, würde die Kandidatur aus Vertrauensgründen abgelehnt. Anders wäre es bei bestehenden Mitarbeitern. Dort hinge der Entscheid von der Person ab. «Je besser das Verhalten, je besser die Leistungen und je länger im Unternehmen, desto eher würde es auf eine Verwarnung statt auf eine Kündigung hinauslaufen.»



Begehrt sind diese Diplome auch bei jenen, die sie gar nicht haben dürften: Das Dienstleistungszentrum für Berufsbildung und Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB warnt in ihrem aktuellen Newsletter vor gefälschten Lehrabschlusszeugnissen. Es sei ein Fall bekannt, wonach sich eine Person mit einem gefälschten Diplom beworben habe. Erstellt worden sei das Fake-Diplom mit einer ausländischen Website, die entsprechende Vorlagen und Abfüllmasken zur Verfügung stelle.

Ein Fähigkeitszeugnis für 9,99 Dollar

Tatsächlich lassen sich entsprechende Zeugnisgeneratoren im Netz mit wenigen Klicks finden. Eine US-Firma bietet beispielsweise für 9,99 Dollar «Reproduktionen nach aktueller Vorlage» für EFZ-Zeugnisse an. Alle nötigen Felder sind vorhanden: Notenausweis, Daten zu Lehrbetrieb, Leerräume für Unterschriften. Auch an praktischen Tipps mangelt es nicht: Der Anbieter empfiehlt leicht gelbliches 120-Gramm-Papier.

Ob der Bewerber, der beim Bund mit einem Fake-Zeugnis aufgeflogen ist, sein Diplom mit Hilfe der US-Seite erstellt hat, möchte das SDBB aus Angst vor Nachahmern nicht bestätigen. «Unser Ziel ist die Sensibilisierung der Betriebe durch die Warnung im Newsletter», sagt Stefan Krucker, Leiter Kommunikation beim SDBB. Sicher ist: Der Bewerber muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Das Fälschen von Ausweisen ist ein Offizialdelikt, das bis mit bis zu drei Jahren Freiheitsentzug bestraft wird.

Anzahl echter Diplome wird abgezählt

«Die echten Ausweise haben im Unterschied zu den gefälschten ein Wasserzeichen mit Schweizerkreuzen in unterschiedlicher Grösse», erklärt Krucker. Das Recht zur Benutzung des Wasserzeichens liege weltweit alleine beim SDBB, das von Bund und Kantonen finanziert wird. «Für Druck und Vertrieb ist eine von uns beauftragte Druckerei zuständig», so Krucker. Dort gälten spezifische Sicherheitsmassnahmen: «Die gedruckten Ausweise werden genau abgezählt, sämtliche Makulaturen werden vernichtet, die Lagerung erfolgt in einem geschützten Bereich und die Auslieferung erfolgt nur gegen Unterschrift.»

Arbeitgebern oder Ausbildungsanbietern, die Zweifel an der Echtheit eines Zeugnisses hätten, das ja meistens als Fotokopie oder Scan eingereicht werde, rät Krucker: «Sie sollten die Echtheit anhand des Originaldokuments überprüfen, beispielsweise anlässlich des Vorstellungsgesprächs.»

Kaum Massnahmen gegen Anbieter möglich

Gegen ausländische Anbieter von Fake-Zeugnissen können der Bund oder betroffene Firmen kaum aktiv werden. «Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen ist aufwendig, und allenfalls handelt es sich je nach anderem Land nicht einmal um eine Straftat», erklärt Rechtsanwalt Martin Steiger. Hinzu kommt, dass die Anbieter in ihren Geschäftsbedingungen geschickt jegliche Haftung ablehnen. Der US-Anbieter etwa hält fest, dass es sich um «Spassdiplome» handle, die «in juristischer Hinsicht weit entfernt sind von einer originalen Urkunde». Das Ausdrucken sowie eine weitere Verwendung erfolgten ausschliesslich in Eigenverantwortung des Kunden.