Jedes sechste GA wird vergünstigt abgegeben

Unternehmen des öffentlichen Verkehrs gewähren ihren Angestellten jährlich kostenlose oder vergünstigte Generalabonnemente (GA) im Marktwert von 380 Millionen Franken. Jedes sechste GA wird mit Rabatten zwischen 30 und 82 Prozent abgegeben, wie die «Sonntagszeitung» unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente zu den Lohn-Nebenleistungen berichtet.

Umfrage Sollten weniger vergünstigte GAs abgegeben werden? Ja, ich zahle schliesslich auch den vollen Preis.

Die Rabatte sollten reduziert werden.

Nein, wer im ÖV-Umfeld arbeitet, sollte davon profitieren können.

Der Verkauf der rabattierten GA bringe jährlich rund 120 Millionen Franken ein. Der Verkaufspreis eines GA beträgt 6300 Franken für die 1. Klasse und 3860 Franken für die 2. Klasse.

Mitarbeiter ans Unternehmen binden

In den Genuss solcher Rabatte kamen im vergangenen Jahr demnach 101'243 Personen, neben den Angestellten auch Familienangehörige und Rentner. Von den Rabatten profitierten nicht nur Angestellte des öffentlichen Personenverkehrs sondern auch Pensionskassenangestellte oder Beschäftigte im Cargo-Bereich.

Zum Vergleich: Im letzten Jahr wurden rund 490'000 zum normalen Preis verkauft. Demnach wird fast jedes sechste GA vergünstigt abgegeben. 57 Prozent davon gingen an Mitarbeiter, 29 Prozent an Angehörige. «Mit den Vergünstigungen binden wir unsere Mitarbeitenden emotional an die Unternehmen. Sie sind so Teil der grossen ÖV-Community. Wir wollen motivierte Mitarbeitende, und auch die Kunden profitieren davon», sagt Ueli Stückelberger, Direktor der Verbands öffentlicher Verkehr (VÖV), zur Zeitung. Wer ein vergünstigtes GA erhalte, sei «klar und streng geregelt».

Bund prüft mögliche Einnahmeausfälle

Wie jetzt bekannt wurde, hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) dazu im Dezember eine Untersuchung eingeleitet. Es prüft, mögliche Einnahmeausfällen im regionalen Personenverkehr durch das Rabattsystem. Bund und Kanton subventionieren diesen mit jährlich je einer Milliarde Franken.

Stückelberger glaubt jedoch nicht, dass es durch die vergünstigten GAs Verluste bei den Einnahmen gibt: «Weil die Unternehmen sonst höhere Spesen auszahlen und die Löhne anheben müssten.»

(vro/sda)