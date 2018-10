Das Tessiner Burkaverbot muss entschärft werden

Im Kanton Tessin gilt ein Gesetz, das Verhüllungen verbietet. Es wurde Ende 2015 erlassen – und muss nun bereits wieder geändert werden. Das hat das Bundesgericht Ende September entschieden. Es hat eine entsprechende Beschwerde teilweise gutgeheissen.

Umfrage Soll es erlaubt sein, sich an Demonstrationen zu verhüllen? Ja, das ist elementares Recht jedes Einzelnen.

Nur, wenn es in kleinen Gruppen geschieht.

Nein, man soll sein Gesicht zeigen müssen.

Weiss nicht.

Das Bundesgericht hat entschieden, dass es nicht zulässig ist, die Verhüllung aus politischen oder gewerblichen Motiven gänzlich zu verbieten. Zumindest müsse die Möglichkeit bestehen, eine Bewilligung etwa für eine politische Demonstration einzuholen, bei der sich Teilnehmende verhüllen oder verkleiden. Hinsichtlich der Versammlungs- und Meinungsfreiheit gehe das Gesetz zu weit.

«Kämpfen für unsere Gegner»

Das Gericht hat das Gesetz an den Tessiner Grossen Rat zurückgewiesen, der es nun um entsprechende Ausnahmen ergänzen muss. Kommt er dem nach, hält das Bundesgericht das Verbot der Verhüllung für rechtens. Die Frage, ob das Verhüllungsverbot mit der Religionsfreiheit vereinbar ist, hat das Gericht nicht geprüft.

Die beiden Beschwerdeführer glauben, dass der Entscheid Einfluss auf die nationale Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» haben wird, das an die Tessiner Gesetzgebung angelehnt ist. Über die Initiative dürfte in den nächsten Monaten abgestimmt werden. Beschwerdeführer Filippo Contarini sagt, dass selbst eine Abstimmungsveranstaltung mit verhüllten Frauen, wie sie das Ja-Komitee durchgeführt habe, nach dem neuen Gesetz nicht erlaubt wäre. «Wir kämpfen auch für die Rechte unserer politischen Gegner», sagt er.

Das Urteil ändere nichts an der Initiative, sagt hingegen SVP-Nationalrat Walter Wobmann vom Initiativkomitee. Zwar sei die Initiative an das Tessiner Gesetz angelehnt. «Es geht hier aber um einen Verfassungsartikel. Wird er angenommen, gilt er.» Auch die Initiative sehe Ausnahmen vor, etwa aus kulturellen oder gesundheitlichen Gründen. Zeige sich nun, dass es weitere Ausnahmen brauche, könne das Parlament diese bei einer Annahme immer noch ins Ausführungsgesetz einfliessen lassen. «Das Urteil tangiert unsere Initiative in keiner Weise», sagt Wobmann.