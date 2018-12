Bürgerliche wollen Amherd ins VBS verbannen

In einem politischen Powerplay um mehr Einfluss in der Regierung will SVP-Mann Guy Parmelin – unterstützt von seinem Parteikollegen Ueli Maurer und FDP-Bundesrat Ignazio Cassis – das schwierige und wenig einflussreiche Verteidigungsdepartement aufgeben und dafür die neue CVP-Bundesrätin Viola Amherd dorthin schicken, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Für das Vorhaben brauchen sie die Stimme der neu gewählten FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

Macht sie mit, würde der SVP-FDP-Block im Bundesrat noch einmal gestärkt. Diese würden die Schlüsseldepartemente Wirtschaft, Aussenpolitik, Finanzen und das Uvek mit Verkehr und Energie erhalten und so die ganze Europa- und Wirtschaftspolitik kontrollieren.

Parmelins Flirt mit dem Wirtschaftsdepartement



Wie die Zeitung weiter schreibt, hatte Parmelin das Machtspiel ins Rennen gebracht. Unzufrieden mit den Baustellen im Verteidigungsdepartement (Spesenskandal, Munitionsfunde, Flugzeugbeschaffung), liebäugelt der SVP-Mann mit dem Wirtschaftsdepartement oder dem Uvek (Umwelt-, Verkehrs- Energie und Kommunikations-Departement). Sollte Parmelin das Uvek übernehmen und Neo-Bundesrätin Keller-Sutter die Wirtschaft, könnte Amherd ins VBS abgeschoben werden. Dies unter der Voraussetzung, dass die übrigen Bundesräte ihre Departemente behalten würden.

Der Bundesrat habe am Freitag eine erste Diskussion zur Departementsverteilung geführt, sagte Bundespräsident Alain Berset vor den Bundeshausmedien. Die Landesregierung werde ihre Diskussion nächste Woche fortsetzen.

Klar ist das Verfahren: Die Mitglieder der Landesregierung melden ihre Wünsche gemäss Anciennität an. Amtsältester Bundesrat ist Ueli Maurer, gefolgt von Simonetta Sommaruga, Alain Berset, Guy Parmelin, Ignazio Cassis, Viola Amherd und Karin Keller-Sutter. Gibt es keine Einigung, kommt es zur Abstimmung.

