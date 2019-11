Bundesrat schickt mehr Soldaten in den Kosovo

Seit 1999 beteiligt sich die Schweizer Armee mit der Swisscoy an der Kosovo-Friedensmission Kfor. Nun will der Bundesrat den Einsatz bis Ende 2023 verlängern und Maximalbestand im April 2021 auf 195 Armeeangehörige erhöhen. Derzeit sind 165 Armeeangehörige vor Ort. Deren Teilnahme an der Mission ist freiwillig.

Eigentlich hat die Nato eine Halbierung der KFOR-Bestände bis 2020 vorgesehen. So hat auch die Schweizer Landesregierung in diesem und letztem Jahr den Maximalbestand reduziert. Doch die Verschlechterung der Sicherheitslage und der politischen Situation in Kosovo und in den Westbalkanländern lasse das nun nicht mehr zu.

Korruption und Verbrechen

Der Bundesrat übt harte Kritik an den Verhältnissen vor Ort. Die politische Macht sei im Kosovo auf ehemalige Mitglieder der Befreiungsarmee Kosovos konzentriert, die teils dem organisierten Verbrechen nahe stünden. «Das System mit Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen begünstigt Korruption und bremst die Entwicklung des Landes hin zu einem Rechtsstaat», heisst es in der Botschaft des Bundesrats.

Das kosovarische Parlament sei «dysfunktional», notwendige Reformen würden nicht an die Hand genommen. «Im mehrheitlich serbisch bewohnten Norden Kosovos bestehe weiterhin Eskalationspotenzial. Mafiöse Gruppierungen, die von der serbischen Regierung in Belgrad gedeckt würden, kontrollierten die Mehrheitspartei «Lista Srpska», so der Bundesrat.

Die lokalen Behörden seien noch nicht in der Lage, ein sicheres Umfeld zu schaffen. Die Kfor hingegen sei von allen Seiten geschätzt und geniesse grosse Glaubwürdigkeit. Die Schweiz beweise mit ihrer Teilnahme ihre Solidarität, auch wenn die Swisscoy zahlenmässig weniger als fünf Prozent des Gesamtbestands ausmache. Der geplante Aufwand für den Einsatz mit 195 Armeeangehörigen koste voraussichtlich 40,9 Millionen Franken jährlich.

