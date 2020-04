Bundesrat verlängert Lockdown bis am 26. April

Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, die Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Epidemie um eine Woche bis am 26. April zu verlängern. Erst danach soll das geltende Notrechtsregime möglicherweise schrittweise gelockert werden. Es brauche eine Perspektive, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor den Bundeshausmedien.

Die meisten Menschen hielten sich an die Regeln und schützten ihre Gesundheit und die der Risikogruppen. Sommaruga zeigte sich sehr zufrieden mit dem Erreichten, warnte aber davor, schon jetzt nachzulassen. «Der Weg stimmt, aber am Ziel sind wir noch nicht», sagte die Bundespräsidentin.

Entscheidung nächste Woche

Auch Gesundheitsminister Alain Berset sprach von einem fragilen Gleichgewicht. Das Tempo der Lockerung werde von der Entwicklung der Epidemie bestimmt, sagte er. Über die Etappen will der Bundesrat an seiner Sitzung von nächster Woche entscheiden.

Laut Berset können zuerst jene Bereiche geöffnet werden, in welchen keine grösseren Menschenansammlungen entstehen, die wenig Mobilität verursachen und in welchen die Hygiene- und Abstandsregeln gut eingehalten werden können. Ob auch eine Maskentragpflicht vorgesehen ist, liess der Gesundheitsminister offen.

Abflachung der Infektionskurve

In der Schweiz ist die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen gemäss Update des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) innerhalb eines Tages um 547 auf 22'789 Fälle gestiegen. Die Abflachung der Infektionskurve bestätigt sich. Die Zahl Neuinfizierter lag am Mittwoch am dritten Tag in Folge unter 600 (Montag: 552, Dienstag: 590).

