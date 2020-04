Bundesrat wird wegen Mieten kritisiert

Coiffeure, Blumenläden und viele andere Läden sind geschlossen und bleiben es auch noch eine Weile. Dabei kämpfen bereits viele Geschäfte mit dem finanziellen Ruin. Eine grosse Sorge vieler Unternehmer sind die Fixkosten: Auch ohne Einnahmen müssen viele die Miete weiter bezahlen.

Deshalb haben viele Geschäftsmieter auf die Unterstützung des Bundesrats gehofft. Doch damit ist nicht: Der Bundesrat teilte am Mittwoch mit, dass er nicht in die Beziehung zwischen Mieter und Vermieter eingreifen werde. Es handle sich dabei um eine privatrechtliche Beziehung.

Stattdessen ruft der Bundesrat die betroffenen Mietparteien dazu auf, im Dialog konstruktive und pragmatische Lösungen zu finden. Diese könnten ein Mietzinserlass, Stundungen oder Ratenzahlungen umfassen. Dazu brauche es Offenheit, Kreativität und guten Willen: «Die gegenwärtige Situation fordert von allen, einen Beitrag zu einer für beide Seiten tragfähigen Lösung zu leisten.»

Bundesrat muss Lösung finden

Der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz MV hat kein Verständnis für diese Aussagen: «Der Bundesrat verschliesst einfach die Augen vor der Problematik», sagt Natalie Imboden, Generalsekretärin des Mietverbands. In einer Verhandlung nehme der Mieter stets die schwächere Position ein. Deshalb könnte er durch eine schlechte Vereinbarung Ansprüche verlieren.

Der Mietverband ist zudem der Ansicht, dass die Geschäftsmieten von Lokalen, die wegen den Corona-Massnahmen geschlossen werden mussten, während der Zeit der Schliessung nicht geschuldet sind. «Deshalb fordern wir den Bundesrat weiterhin auf, eine Lösung zu finden», sagt Imboden.

Kritik auf politischer Ebene

Empört über die Aussagen des Bundesrats zeigt sich auch SP-Nationalrätin Jacqueline Badran (SP). Der Bundesrat gebe dem Gewerbe damit keine Lösung, wie sie auf Twitter schreibt:



Keine Lösung von #Parmelin für #Mieterlass. Bravo @SVPch, ihr macht grad das Gewerbe kaputt. Gut gemacht. An Sonntagsreden könnt ihr dann wieder unsere #KMU in Himmel loben und hintenrum real weiterhin nur für die Grossen schauen. Business as usual.