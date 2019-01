Car geht am Simplonpass in Flammen auf

Am frühen Samstagnachmittag kam es im Schallbergtunnel bei Ried VS zu einem Fahrzeugbrand. Ein Reisecar geriet im Tunnel in Vollbrand, alle Insassen konnten das Fahrzeug über das Tunnelportal verlassen. Verletzte gibt es keine. Das bestätigt Mathias Volken von der Kantonspolizei Wallis. «Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine weiteren Fahrzeuge im Tunnel», so Volken.



Durch den Brand wurde der Reisecar vollständig zerstört, auch die Tunnelwand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Noch sei aber nicht klar, wie gross die Schäden an der Infrastruktur tatsächlich sind, sagt Volken. Der Schallbergtunnel sowie der Simplonpass bleiben für unbestimmte Zeit gesperrt, eine Umleitung gebe es momentan nicht.

#CarbrandRiedBrig - 13:20, Brand eines Reisebusses im Schallbergtunnel Ried-Brig - Polizei und Feuerwehr auf Platz - keine Verletzte - Simplonpassstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt - Infos folgen pic.twitter.com/F0zms2ByL8 — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) January 12, 2019

