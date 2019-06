Caroni verliert «Rap-Battle» bei Frauenquote

Fünf Tage nach dem Frauenstreiktag sagt der Ständerat Ja zu Frauenquoten in grösseren Unternehmen. Der Rat unterstützt damit den Vorschlag des Bundesrats: Künftig muss der Frauenanteil in Verwaltungsräten mindestens 30 Prozent und in Geschäftsleitungen 20 Prozent betragen.

Andrea Caroni versuchte mit einer Reim-Einlage (Video oben) vergebens, den Ständerat umzustimmen. Für eine Art «Rap-Battle», wie er es selbst nannte, habe er sich entschieden, weil Andrea Gmür-Schönenberger im Nationalrat zuvor reimend für die Geschlechterquote geworben hatte. Aber dieses «Battle» hat der Ständerat klar verloren.

(dmo/sda)