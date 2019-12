Grüne wollen Cassis Flüge im Inland verbieten

Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) jettete am 18. Dezember 2019 von Bern-Belp nach Zürich-Kloten. Dort wartete eine Sitzung mit EU-Kommissar Johannes Hahn auf den Schweizer Aussenminister.

Grüne Politiker verachten den Mini-Flug. «Wir stecken mitten in der Klimakatastrophe. Dieser Flug von Bundesrat Ignazio Cassis ist jenseits», regt sich etwa Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber auf. Der Bundesrat hätte ihrer Meinung nach eine Zugreise bestens planen können. «Wenn ein Termin eilt, kann man auch im Zug Sitzungen abhalten. Das mache ich auch oft.»

«Bundesrat hat Vorbild zu sein»

Prelicz-Huber macht darauf aufmerksam, dass die Schweiz das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat. Damit verpflichtet sie sich, die Co2-Emissionen bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. «Ein Bundesrat hat gefälligst ein gutes Vorbild zu sein.» Cassis hingegen signalisiere mit dem Flug die Meinung der FDP, die den Klimawandel verharmlose. Sie prüfe nun einen Vorstoss, der Inlandflüge für Bundesräte verbietet. Laut einem Pilotenbericht verbraucht eine mit vier Passagieren besetzte PC-24 in einer Stunde rund 470 Kilogramm Kerosin.

Auch Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz, kritisiert das Transportmittel von Cassis. «Dank unserem ausgezeichneten ÖV-Netz kann man in der Schweiz auch gut mit dem Zug reisen», sagt er. Die Wahl des Verkehrsmittels sei nur eine Frage des Willens und des Zeitmanagements. «Wer auf den Umweltschutz achtet, hätte diesen Flug nicht gemacht.»

«Er flog sicher nicht zum Plausch»

FDP-Fraktionschef Beat Walti verteidigt den Flug. «Ignazio Cassis ist auch ein geübter Zugfahrer. Ich gehe davon aus, dass es für den kurzen Flug wichtige Gründe gab», sagt Walti. Es sei eine seltsame Optik, wenn man Bundesräten bei wichtigen Amtshandlungen gewisse Transportmittel verbiete. «Herr Cassis traf den EU-Kommissar in einem angespannten EU-Dossier. Er flog sicher nicht zum Plausch zu diesem Termin.»

Das Aussendepartement bestätigt, dass Cassis üblicherweise für Fahrten während des Tages von Bern nach Zürich den Zug wähle. «Die Erfahrung zeigt, dass wegen der Verkehrsüberlastung die Einhaltung von Terminen gefährdet sein kann, wenn er im Auto gefahren wird», sagt EDA-Sprecher Tilman Renz.

«Enges Termin-Korsett»

Letzten Mittwoch habe Cassis vor dem Gespräch mit Hahn noch Termine in Bern gehabt, sagt Renz. Nach dem Treffen mit Hahn seien in Zürich weitere Termine angesetzt gewesen. «Sein Gesprächspartner hatte am Flughafen Zürich nur ein definiertes Zeitfenster ohne grossen zeitlichen Spielraum.»

Unter diesen Umständen hat man sich laut Renz für das Flugzeug als Transportmittel entschieden. Angesichts des engen Termin-Korsetts sei das Flugzeug für einmal das Verkehrsmittel gewesen, das die Einhaltung des Termins am Zürcher Flughafen am «sichersten» möglich gemacht habe. «Auch weil dann der Gesprächstermin mit EU-Kommissar Hahn ohne Umwege am Flughafen Zürich wahrgenommen werden konnte.»

Flüge mit dem Bundesratsjet dienen laut Renz den Piloten der Luftwaffe ausserdem als Möglichkeit, um die erforderliche Anzahl von Flugstunden zu erreichen. «Die Piloten müssen die Flüge durchführen – und wenn kein Bundesratsmitglied mitfliegt, werden stattdessen Leerflüge absolviert.»







Emissionen Flugpassagiere Ein Passagier in einer regulären Flotte von Bern nach Zürich bläst nach Berechnungen der Umweltschutzorganisation Myclimate für sich allein mindestens 95 Kilogramm Co2 in die Luft. «Sogar mit dem Auto wäre man auf der Strecke von Bern nach Zürich um ein vielfaches umweltfreundlicher unterwegs», sagt Kai Landwehr, Sprecher von Myclimate. Eine Autofahrt würde bei einer Person «lediglich rund 25 Kilo Co2» verursachen. Mit dem Zug ergäbe sich laut Landwehr mit 200 Gramm die beste Co2-Bilanz. «Von einem umweltschützerischen Standpunkt her gesehen ist ein Flug von Bern nach Zürich absurd.»