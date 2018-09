4000 Besucher pilgern täglich zum Caumasee

Was ein Social-Media-Hype mit einer Touristendestination anstellen kann, zeigte bereits das Berggasthaus Aescher-Wildkirchli. Dort hat das Wirtepaar der Bergbeiz an schönster Lage diesen Sommer die Reissleine gezogen. Der Touristen-Ansturm sei zu gross geworden, die Infrastruktur könne mit den Menschenmassen einfach nicht mehr mithalten. Ende Saison ist Schluss.

Nun droht ein weiterer, vormals idyllischer Ort Opfer eines Social-Media-Hypes zu werden. Der Caumasee nahe Flims zog laut dem Newsportal «Watson» diesen Sommer über 105'000 Besucher an. Das sind ganze 17'000 Touristen mehr als im Jahr davor. Damals war bereits ein neuer Besucherrekord gemessen worden.

«Wir stossen an unsere Kapazitätsgrenze»

Auf Instagram sind rund 30'000 Posts zum See zu finden. Das wirkt sich zwar positiv auf die Einnahmen aus, Platz bleibt allerdings nicht mehr viel. Pro Tag nehmen bis zu 4000 Besucher die Reise zum See auf sich. Der Flimser Gemeindepräsident Adrian Steiger sagt zu «Watson»: «Es ist eine Tatsache, dass der See nicht noch mehr Touristen verträgt. Wir stossen an gewissen Tagen an unsere Kapazitätsgrenze.» Der Begriff Overtourism wird von einer Sprecherin von Flims/Laax Tourismus aber zurückgewiesen. Bisher sei es nur zu Parkplatzknappheit gekommen.

Was gegen die Touristenmassen unternommen wird, ist laut dem Gemeindepräsidenten noch nicht klar. Es müsse sich aber um ein Bündel von Massnahmen handeln, denn einfach die Besucherzahl einzuschränken und die Gäste wütend nach Hause zurückzuschicken, sei schliesslich auch keine Lösung. Man versuche hingegen, die Touristen auch an andere Attraktionen wie den nahegelegenen Crestasee oder die Rheinschlucht zu locken.

(doz)