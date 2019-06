Célines Peinigerin mobbt immer noch

Für die Justiz ist der Fall abgeschlossen, für die Eltern nicht: Am 28. August 2017 hatte sich Céline Pfister das Leben genommen. Zuvor war die 13-Jährige aus Spreitenbach AG im Internet massiv gemobbt worden. Der Fall hatte schweizweit für Aufsehen und Betroffenheit gesorgt.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ). Sind ein Opfer von Mobbing? Hier finden Sie Hilfe!



Infos der Fachstelle Mobbing und Belästigung bei Problemen am Arbeitsplatz:

fachstelle-mobbing.ch



Hilfe der Pro Juventute rund um das Thema Mobbing:

147.ch Infos der Fachstelle Mobbing und Belästigung bei Problemen am Arbeitsplatz:Hilfe der Pro Juventute rund um das Thema Mobbing:

Nach dem Suizid waren zwei Jugendliche verurteilt worden: Ein Mädchen wegen versuchter Drohung und Beschimpfung und ein Junge wegen Nötigung. Wie jetzt aus Chat-Protokollen ersichtlich wird, macht zumindest die junge Frau weiter mit ihrem Cybermobbing. So soll sie vergangene Woche einem Mädchen Botschaften wie «Ich reisse dir deine Pussy auf» oder «Ich verboxe dich, du kleine Schlampe» zugesendet haben, wie die SRF-«Rundschau» am Mittwoch berichtet. Für Herr und Frau Pfister ist dies besonders belastend. Sie hatten bereits im April dieses Jahres eine Insta-Sperre für Mobber gefordert.

Cybermobbing soll Straftatbestand werden



Denn auch wenn die Staatsanwaltschaft das nicht so sah, so steht für die Eltern fest, dass die Verunglimpfungen direkt zum Tod ihrer Tochter geführt hatten. Vater Candid Pfister sagt in der SRF-«Rundschau»: «Ich weiss nicht, was alles in Célines Kopf vorgegangen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass diese öffentliche Blossstellung ihr das Genick gebrochen hat.»

Nun sehen sie die Politik in der Pflicht: «Uns ist klar, unsere Tochter kommt nicht mehr zurück. Aber es muss sich etwas ändern», sagt die Mutter Nadya Pfister. Ihre Forderung ist, dass Cybermobbing als Straftatbestand eingeführt wird. Dies sei aus rechtlicher Sicht nicht nötig, so Strafrechtler Jonas Weber gegenüber SRF, denn diese Tat sei bereits durch die existierenden Strafbestände Drohung, Beschimpfung oder Nötigung abgedeckt. Dennoch geht der Experte davon aus, dass die Einführung von Cybermobbing als Straftatbestand präventive Wirkung zeigen könnte.





(mat)