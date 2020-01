Coronavirus trifft Schweizer Tourismus

Besonders in Luzern oder Interlaken sind sie allgegenwärtig: Touristen aus China. Sie bevölkern die Innenstädte und schiessen Selfies vor Sehenswürdigkeiten. Auch gesamtschweizerisch gesehen sind Reisende aus China wichtig. Sie buchten von Januar bis November 2019 über 1,3 Millionen Logiernächte und sind damit die viertwichtigsten ausländischen Touristen.

Oft sind sie in grossen Gruppen unterwegs und reisen im Car durch Europa. Doch genau das ist bald nicht mehr möglich: Wegen des Coronavirus hat das chinesische Tourismusministerium ab Montag den Verkauf von Pauschalreisen ins Ausland gestoppt.

Spendierfreudige Chinesen



Die Schweizer Tourismusbranche sei besorgt, sagt Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus: «Man kann die genauen Auswirkungen nicht abschätzen und weiss nicht, wie lange die Beschränkung andauern wird.» Mehr als die Hälfte der Gäste aus Festlandchina komme mit Gruppenreisen, so Berger. Zudem sitze ihr Portemonnaie locker: «Sie geben nach Reisenden aus den Golfstaaten am zweitmeisten Geld in der Schweiz aus, nämlich im Schnitt 380 Franken pro Person und Tag.»

Chinesische Touristen sind laut dem Sprecher ein bedeutender Faktor im Schweizer Tourismus: «Das liegt vor allem an ihrer Ausgabefreudigkeit, kombiniert mit dem Wachstumspotenzial.» Daher fielen fehlende Touristen aus China mehr ins Gewicht als solche aus anderen Ländern.

In Luzern ist man verunsichert



Gerade in der Vierwaldstättersee-Region rund um Luzern sind Reisende aus China sehr wichtig: In der Stadt Luzern etwa machten sie 2019 rund zehn Prozent der Logiernächte aus, wie der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren sagt: «Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen oder Monaten weniger chinesische Gäste in die Schweiz reisen.» Die Situation sei aber sehr schwer einzuschätzen.

Auch Conrad Meier, Präsident der Zentralschweizer Hoteliers, ist auf Touristen aus China angewiesen: «Sie bilden einen grossen Teil des Wintergeschäftes.» Zwar haben weder Meier noch Perren bisher Kenntnis von annullierten Reisen aus China. «Das könnte sich aber sofort ändern», so Meier.

Jungfraubahnen positiv



In Zürich geht man ebenfalls von einem Rückgang der Logiernächte aus. «Wir müssen damit rechnen, dass das Verbot von Gruppenreisen einen Einfluss haben wird», sagt Ueli Heer von Zürich Tourismus. Wie stark, sei schwierig abzuschätzen. Keine allzu grossen Sorgen macht sich dagegen Urs Keller, CEO der Jungfraubahnen: «Wir sind positiv eingestellt. 40 Prozent unserer Kunden aus China reisen als Individualtouristen und fast jeder will aufs Jungfraujoch.»

Im Moment seien wegen des chinesischen Neujahrs viele Gäste in der Schweiz, sagt Markus Berger von Schweiz Tourismus. Dann gehe die Nachfrage aber zurück: «Februar und März sind traditionell schwache Monate für Tourismus aus China.» Die meisten Chinesen reisen im Sommer. Ueli Heer befürchtet: «Wenn das Reiseverbot bis dann bestehen bleibt, könnte es grössere Einschnitte geben.»