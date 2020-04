Chinesische Stadt spendet Brienz Schutzmasken

Mehrere Pakete aus China konnte Peter Huggler, Präsident der International Friendship Association Brienz (IFAB), am Dienstag beim Cargo vom Flughafen Zürich abholen. Darin enthalten: 20’000 Schutzmasken, gespendet von der chinesischen Stadt Meishan. «Wir haben uns über diese Spende sehr gefreut», sagt Huggler.

Seit 2018 gibt es die freundschaftliche Beziehung zwischen Brienz und China. Für dieses Jahr waren verschiedene Anlässe geplant, zum Beispiel ein Kulturaustausch. Doch dann kam Corona. «Im Januar wurden wir von unseren Bekannten aus Meishan kontaktiert», so Huggler. In China verbreitete sich das Virus schnell, Gesichtsmasken waren knapp.

So wandte sich Meishan an die Gemeinde Brienz. «Wir wurden angefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass wir Masken nach Meishan sendet könnten», sagt Huggler. Mit Mühe und Not wurden 10’000 Masken organisiert und per Flugzeug nach China geschickt. «Es war ein Tropfen auf dem heissen Stein, Meishan hat drei Millionen Einwohner. Aber wir wollten helfen.»

Über Katar in die Schweiz

«Unsere Bekannten in Meishan haben die Situation in Europa und natürlich der Schweiz immer verfolgt»,sagt Huggler weiter. Als die Fallzahlen gestiegen seien, habe er eine Nachricht erhalten: «Sie fragten, ob sie Schutzmasken in die Schweiz senden sollten.» Die Situation in Meishan habe sich verbessert und die Stadt wolle sich so revanchieren. Huggler nahm dankbar an. Quer durch China seien die Masken transportiert worden, um dann über Katar in der Schweiz zu landen.

Zurzeit verteilt Huggler einen Teil der Masken an die zwei Seniorenheime und an die Spitex. Einen anderen Teil behält er als Reserve zurück. Dass er die Masken gratis abgibt, ist für ihn selbstverständlich. «Wir wollen daraus keinen Profit schlagen. Es ist eine freundschaftliche Geste.» Für Huggler ist wichtig, dass man in der Krise zusammenhält - und etwas unternimmt: «Jetzt ist es an der Zeit, aktiv und kreativ zu sein. Man kann nicht einfach jammern und nichts tun.»

Chinesischer Tourismus wird fehlen

Simon Kunz, Präsident von Brienz Tourismus, freut das Geschenk. «Es ist eine sympathische Geste. Jede Maske, die wir zusätzlich haben, ist gut für Brienz, für die Schweiz.» Touristen aus China sind wichtig für die Region. In Brienz ist das Gros der Touristen aus der Schweiz, doch China macht rund zehn Prozent der Besucher aus. Umso mehr freut es Kunz, wenn Brienz mit einer chinesischen Stadt verbunden ist. «Man sollte Synergien nutzen, wo sie möglich sind.»