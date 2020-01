Circus Royal ist nun offiziell pleite

Gegen den zweitgrössten Schweizer Zirkus Circus Royal wurde offiziell ein Konkursverfahren eingeleitet. Das bestätigt das Konkursamt Thurgau gegenüber «SRF». Erst vor kurzem hoffte Circus-Royal-Direktor Oliver Skreining noch auf eine Rettung des Zirkus. Wie er gegenüber «SRF» sagte, sei er daran, einen Käufer oder einen Partner zu finden. Scheinbar ist ihm das nicht gelungen.

Für den Circus-Royal-Direktor ist es bereits der zweite Konkurs innerhalb von zwei Jahren. So ist am 26. Juni 2018 der Konkurs über die Vorgängerfirma Circus Royal Betriebs GmbH eröffnet worden. Nur zwei Wochen vorher, am 11. Juni 2018, hatte Skreinig die neue Firma Circus Royal GmbH im Handelsregister eintragen lassen. Nun ist diese ebenfalls Konkurs.

Zudem hat die Staatsanwaltschaft Thurgau im Dezember 2019 beim Bezirksgericht Kreuzlingen Anklage wegen Konkursdelikten gegen Skreinig erhoben. Der 40-Jährige wollte sich zum neusten Konkurs nicht äussern.



