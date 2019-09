Clean-up-Day bricht schon jetzt Rekorde

«Die Schweiz räumt auf» – unter diesem Motto findet morgen und am Samstag der siebte Schweizer Clean-up-Day statt. «Wir wollen gemeinsam ein Zeichen gegen Littering und für eine saubere Schweiz setzen und zeigen, dass sich ein grosser Teil der Bevölkerung an Littering stört und es nicht akzeptiert», sagt Nora Steimer, Geschäftsleiterin der IG saubere Umwelt (IGSU).

Am Freitag engagieren sich hauptsächlich Schulklassen und Mitarbeitende von Unternehmen. Am Samstag sind es dann vor allem Vereine, beispielsweise die Pfadi, Elternvereine oder Quartiervereine und Gemeinden, die zusammen mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern Clean-up-Aktionen organisieren und durchführen. Das Interesse daran ist insgesamt enorm: Tausende Freiwillige beteiligen sich aktiv – landesweit sind 650 Aktionen geplant. «Ein neuer Rekord», so Steimer.

Wer sich noch an einer Aktion beteiligen möchte, kann sich noch bis am Donnerstagabend auf Clean-up-day.ch anmelden. «Wir nehmen dann mit ihnen Kontakt auf und informieren sie über Aktionen in der jeweiligen Region», sagt Steimer.

McDonald's hilft mit über 500 Mitarbeitenden

Auch McDonald’s engagiert sich mit über 135 Restaurants, 500 Mitarbeitenden und dem ganzen Manegementteam am Clean-up-Day – und lädt Gäste dazu ein, am Samstag mitzuhelfen. Bis morgen Abend können sich Freiwillige auf Mcdonalds.ch/cleanupday in acht möglichen Städten wie etwa Basel, Bern oder Luzern anmelden. In Zürich sind alle Plätze bereits vergeben.

«Auch wir mögen saubere Strassen, deshalb nehmen wir Littering ernst und suchen nach Lösungen. Unsere Massnahmen gehen in zwei Richtungen: Erstens versuchen wir die Entstehung von Littering zu vermeiden und zweitens räumen wir auf», erklärt Heinz Hänni, Umweltmanager von McDonald’s Schweiz.

(wed)