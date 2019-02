Gehört diese Maske in die Nähe von Kinderartikeln?

Linda Zwicky war entsetzt, als sie im Coop in Mutschellen AG beim Kindersortiment auf eine Fasnachtsmaske stiess. «Ein geköpfter Schweinekopf mit einem aggressiven Blick und voller Blut, so etwas gehört doch nicht in eine Kinderabteilung.» Sie sei mit einer Bekannten unterwegs gewesen, die ebenfalls Mutter ist. Die beiden Frauen hätten sich über die Brutalität gewundert. «Die Maske war in einer Ecke platziert, in der sonst vorwiegend Produkte für Kinder zu finden sind», sagt Zwicky.

Umfrage Würden Sie eine solche Schweinemaske kaufen? Ja, wieso nicht?

Ich weiss es nicht.

Nein, die Makse ist mir zu brutal.

Ich verkleide mich ohnehin nie.

Zwicky findet, Kostümartikel wie diese Schweinemaske sollten für unter 14-Jährige verboten werden. «Ich habe mich gefragt, was mit einer solchen Maske bezweckt werden soll? Spontan kam mir das Bild eines Schlachthofs in den Sinn.» Der Schweinekopf wirke aggressiv und malträtiert. Das vermittle ein falsches Bild. Sie sei nicht Vegetarierin, esse bewusst Fleisch und achte darauf, dass dieses nicht aus Massentierhaltung stamme. «Diese Maske könnte Kinder verstören und ihnen ein falsches Bild von Schweinen übermitteln», meint Zwicky.

«Maske nicht im Kindersortiment»

Hier handle es sich um ein Missverständnis, sagt Urs Meier, Mediensprecher von Coop. «Die Maske ist ein Produkt für Erwachsene und gehört in die Fasnachtsabteilung, nicht in eine Ecke für Kinderprodukte.» Es sei möglich, dass die Fasnachtsabteilung sich in der einen oder anderen Coop-Filiale in der Nähe von Kinderprodukten befinde. Beim Artikel handle es sich aber eindeutig um ein Erwachsenenprodukt, das müssten die beiden Frauen falsch aufgefasst haben. «In diesem Sinne verstehe ich die besorgte Mutter», sagt Meier.

Die Schweinemaske sei dieses Jahr nach 2018 zum zweiten Mal im Sortiment von Coop. «Letztes Jahr hat sie sich gut verkauft, deshalb setzen wir auch heute wieder auf ihren Verkauf», sagt Meier. Erhältlich sei die Maske in allen grösseren Coop-Filialen in Regionen, in denen der Fasnacht eine gewisse Bedeutung zukomme.

Maske stellt laut Swissveg Realität dar

Danielle Cotten vom Verein Swissveg sagt: «Gerade die Fasnacht bietet eine Möglichkeit, kontroverse Themen darzustellen und diese so neu zu diskutieren.» In der Werbung würden Schweine fast ausschliesslich als glücklich und gesund dargestellt. Das entspreche nicht der Wahrheit. «Die Maske stellt eine Realität dar. Wir sollten nicht verstecken, woher unser Essen kommt.»

(jk)