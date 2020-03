Coop und SRK beliefern Senioren zu Hause

Kundinnen und Kunden über 65 Jahren können ab sofort bei Coop City Warenhäusern und Coop Supermärkten in verschiedenen Städten Lebensmittel und Hygieneprodukte

telefonisch oder via E-Mail bestellen: Das teilten der Grossverteiler und das Hilfswerk am Mittwoch gemeinsam mit. Freiwillige Helferinnen und Helfer des SRK würden die Bestellung am nächsten Werktag ausliefern.

Der kostenlose Lieferservice wird in einem ersten Schritt in Bern, Olten, Zürich und Lausanne angeboten, weitere Regionen sollen folgen. Die Kundinnen und Kunden könnten bei ausgewählten Coop-City-Warenhäusern und Supermärkten unter www.coop.ch/coop65 aus 100 Produkten des täglichen Bedarfs wählen und diese telefonisch (0800 65 00 00) oder via E-Mail (coop65@coop.ch) bestellen. «Der Mindestbetrag für die Bestellung beträgt 20 Franken und die Lieferung ist kostenlos», heisst es in der Mitteilung.

Migros reaktiviert Bringdienst «Amigos»

Auch die Migros hat auf den Lockdown reagiert und eine neue Einkaufshilfe geschaffen. Sie arbeitet ihrerseits mit Pro Senectute zusammen und reaktiviert vorübergehend ihren Bringdienst «Amigos» – die Lieferung ist ebenfalls kostenlos. Besteller können unter www.amigos.ch ihre Einkäufe tätigen. Telefonischen Support gibt es unter 0800 789 000.

Beide Grossverteiler betonen, dass die Helfer darauf achten, die Hygienemassnahmen einzuhalten. Dafür werden sie entsprechend geschult. Sie stellen die Einkäufe vor die Wohnungs- oder Haustüre, um den persönlichen Kontakt zu vermeiden.

(obr)