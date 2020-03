Corona-«Tipps» auf Whatsapp sind «Blödsinn»

«Atmen Sie tief ein und halten Sie den Atem für mehr als 10 Sekunden an. Wenn Sie die Untersuchung ohne Husten, ohne Beschwerden, ohne Prallheit oder Engegefühl erfolgreich durchführen, beweist dies, dass keine Fibrose in den Lungen vorliegt, was im Grunde genommen auf keine Infektion hinweist.» Das steht in einer Whatsapp-Nachricht, die derzeit die Runde macht. Mit diesem einfachen Test sollen Menschen herausfinden können, ob sie am Virus erkrankt sind.



Die Gefahr einer Ansteckung minimieren kann man laut derselben Nachricht, indem man regelmässig Wasser trinkt: «Nehmen Sie mindestens alle 15 Minuten ein paar Schlucke Wasser. Selbst wenn das Virus in Ihren Mund gelangt – das Trinken von Wasser oder anderen Flüssigkeiten spült es durch Ihre Speiseröhre in den Magen. Dort angekommen, tötet die Magensäure das Virus ab», heisst es.



«Beide Tipps sind unbrauchbar»



Was verlockend klingt, ist tatsächlich wohl nichts als Humbug: «Beide Tipps sind nicht brauchbar», sagt Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Aarau: Zehn Sekunden die Luft anhalten zu können, zeige zwar immerhin, dass man eine gewisse Atemreserve habe. «Die Sauerstoffaufnahme durch das Luftholen war somit vermutlich gut.» Bloss: «Eine Diagnose lässt sich so nicht stellen.»



Auch das viele Wassertrinken helfe leider kaum etwas: «Viren werden vor allem über den Nasen- und Rachenraum aufgenommen. Damit ist eine Mundspülung wenig hilfreich», so der Experte.



Kurz und bündig fassen es die Infektiologen des Kantonsspitals Baden zusammen: «Das ist beides Blödsinn», lässt Sprecher Omar Gisler ausrichten. Daniel Dauwalder, Mediensprecher des Bundesamts für Gesundheit, sagt dazu: «Im Netz kursieren bekanntlich die kühnsten Theorien. Es ist nicht an uns, einzelne zu beurteilen.»

(dgr)