Coronavirus verunsichert Eltern von Schulkindern

Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz aus: Nach dem Tessin meldeten am Donnerstag verschiedene Kantone bestätigte Fälle. Insgesamt zählt der Bund neun isolierte Patienten. Die Zahl steigt ständig. Darunter sind auch zwei italienische Kinder, die im Bündnerland in den Ferien waren. Schweizweit gibt es mehrere Hundert Verdachtsfälle, wie der Bund mitteilte.

«Es gilt die Schulpflicht»



Herr Rudin, dürfen Eltern ihr Kind aus Angst vor dem Coronavirus nicht in die Schule schicken?

Der Schulunterricht ist obligatorisch, es herrscht eine Schulpflicht. Nur aufgrund der Befürchtung, das Kind könne sich anstecken, dürfen es Eltern nicht von der Schule nehmen. Das ginge nur mit einem Arztzeugnis. Nur die Angst vor einer Ansteckung reicht nicht für eine Dispens.



Haben sich wegen des Coronavirus schon Lehrer bei Ihnen gemeldet?

Ich habe schon Anfragen von mehreren Schulen aus den Kantonen Zürich und Aargau erhalten. Sie wollten wissen, wie sie mit Eltern, die ihre Kinder aus Angst nicht mehr in die Schule schicken, umgehen sollen. Wir empfehlen den Schulen nicht, in dieser Ausnahmesituation mit einer Bussenandrohung zu reagieren, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause behalten, sondern, dass man das Gespräch mit den Eltern sucht. In dieser besonderen Situation würde ich als Jurist empfehlen, nicht alle Regeln durchboxen zu wollen. Ich würde also davon ausgehen, dass eine normale Schule das Gespräch sucht und die Sorgen ernst nimmt.



Wie hoch könnten denn Bussen ausfallen?

Das hängt davon ab, in welchem Kanton man wohnt. Im Normalfall sind es 200 Franken, es kommt aber auf die finanziellen Verhältnisse der Eltern an.

Wissen die Schulen genug Bescheid?

Nein. Das Bedürfnis nach Information ist gross. Aktuelle Fragen sind: Wie soll man mit einem verdächtigen Kind umgehen? Gemäss unserer Empfehlung gäbe es eine Person im Schulhaus, die designiert wäre, das Kind ohne grosses Tamtam aus der Klasse und in ein schon vorbereitetes Klassenzimmer zu führen. Dort wird eine erste Einschätzung vorgenommen und im Bedarfsfall werden die Eltern informiert. Andere Fragen sind: Wie kann man ein Krisenteam aufstellen? Wie soll man etwa reagieren, wenn sich ein Kind abmeldet? Die Schulen wissen unserer Wahrnehmung nach nicht, wie man mit der Coronavirus-Situation umgehen soll. Sie werden zu wenig informiert.»



*Johann-Christoph Rudin ist Anwalt mit Schwerpunkt Schulrecht.

Die Aargauer Behörden empfehlen den Schulen regelmässiges Händewaschen, die Verwendung von Papiertaschentüchern und Lüften im Klassenzimmer. Entwickle ein Kind während des Unterrichts Grippesymptome, solle es nach Hause gehen. «Kein gegenseitiges Händeschütteln in der Klasse und nach Möglichkeit Wahrung von einem Meter Abstand», heisst es weiter. Das Volksschulamt des Kantons Zürich schrieb am Donnerstag in einem Elternbrief, dass Eltern in zwei Fällen telefonisch einen Arzt kontaktieren sollten: Wenn ein Kind mit einer Person aus einem betroffenen Gebiet Kontakt hatte. Oder wenn ein Kind, das in den letzten 14 Tagen aus einem stark betroffenen Gebiet zurückgekommen ist, Erkältungssymptome zeige. Bestehe ein Verdacht auf Coronavirus, müssten Eltern die Kinder von der Schule abholen.

Diese Entwicklung hat auch Folgen für die Schulen: Die Aargauer Schule Niederlenz rief etwa für Donnerstag schulfrei aus, weil die Familie einer Schülerin im Kantonsspital auf das Virus getestet worden war. Da das negative Resultat erst spätabends vorlag, ergriff die Schule die radikale Massnahme.

Petition zur Schulschliessung im Tessin

Die Schulleiterin sagte zu 20 Minuten: «Was wir Schulen brauchen, sind direkte Informationen und Anweisungen durch das BAG und vom kantonsärztlichen Dienst. Da wurden wir jedoch hängen gelassen.» Im Tessin wurde gar eine Petition auf Change.org lanciert, die fordert, die Schulen im Tessin am Montag nach den Ferien nicht wieder zu öffnen. Innert kürzester Zeit unterschrieben 1000 Personen.

Auch Kindertagesstätten sind verunsichert. «Wir haben zurzeit sehr viele Anfragen von besorgten Geschäftsleitungen von Kindertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen», sagt Prisca Mattanza von Kinderbetreuung Schweiz zu Nau.ch. Man sei dringend auf Empfehlungen des BAG angewiesen, erhalte aber keine Ratschläge.

«Soll ich mein Kind noch in die Schule schicken?»

Die Frage, wie Schulen mit der Situation umgehen sollen, beschäftigt die Eltern. «Ab wann darf ich mein Kind aus der Schule nehmen, ohne strafrechtliche Konsequenzen zu erwarten?», fragte etwa ein 20-Minuten-Leser. «Wenn Schulen geschlossen werden, ist es ja vermutlich bereits zu spät und der Virus bereits vor Ort.» Auch eine Zürcher Mutter sagt: «Ich weiss nicht, ob ich mein Kind noch in den Kindergarten schicken soll.» Zwar gehörten Kinder nicht zur Risikogruppe. Aber Gspänli ihres Kindes seien in Südtirol in den Ferien gewesen. Rechtlich ist die Lage klar: Die Angst vor dem Coronavirus ist kein Grund, die Kinder von der Schule zu nehmen. Das kann gar mit Busse bestraft werden (siehe Interview).

Cornelia Märchy-Caduff, Primarlehrerin und Vizepräsidentin der Bildungskommission des Bündner Grossen Rates, hat Verständnis für die Sorgen der Eltern. «Die Schulen müssen Vorbereitungen treffen.» Derzeit sind im Kanton Graubünden noch Schulferien, am Montag finde aber eine schulinterne Sitzung statt, sagt Märchy. Gebe es in einer Schule einen Verdachtsfall, müsse die betreffende Klasse unter Quarantäne gestellt werden, bis das negative Resultat eintreffe, findet sie. Auch Schulschliessungen sollten bei einem positiven Test eine Massnahme sein.

Sololäufe nicht erwünscht

Der Bündner Regierungsrat Peter Peyer sieht beim Schulbetrieb derzeit keinen Handlungsbedarf. «Die Erforderlichkeit von Schulschliessungen wird in die laufende Situationsüberprüfung regelmässig miteinbezogen und somit konstant überprüft.»

Auch Simone Strub, Sprecherin des Aargauer Bildungsdepartements, erklärt, der Schulbetrieb finde grundsätzlich statt. Allfällige Schulschliessungen oder andere

Massnahmen würden wenn nötig durch die kantonalen Behörden angeordnet. Lokale Massnahmen müssten mit den kantonalen Stellen abgesprochen werden. «Es ist nicht zielführend, wenn einzelne Schulen schon bei Verdachtsfällen selbst schulfrei beschliessen», sagt sie mit Blick auf die Schule in Niederlenz. Denn so würden andere Schulen unter Druck gesetzt, nachzuziehen, ohne die genauen Umstände des Falles zu kennen. Es brauche eine koordinierte Abstimmung der Massnahmen.

Strub betont, der Kanton habe am Mittwoch alle Schulen im Kanton mit einem Merkblatt informiert (siehe Box). Strub sieht deshalb den Informationsfluss sichergestellt: «In Notfällen sind wir für Schulen erreichbar.» Elisabeth Abbassi, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, warnt vor panischer Überreaktion. «Ich kann die Reaktion der Niederlenzer Schule verstehen – die Aufregung um das Virus ist gross und konkrete Weisungen fehlten.» Sie empfehle aber, sich jetzt an diese Weisungen der Behörden zu halten und keine Sololäufe durchzuziehen.



