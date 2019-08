Unfall am Gate – Edelweiss muss Flüge annullieren

Am Flughafen von Vancouver kam es am vergangenen Samstag zu einer Kollision zwischen zwei Flugzeugen auf der Landebahn. Am Crash beteiligt war auch ein Airbus der Edelweiss.

Edelweiss-Sprecher Andreas Meier bestätigt den Unfall in Kanada. «Nach der Landung hat ein anderes Flugzeug unseren stehenden Airbus A340 beim Vorbeirollen touchiert. Dadurch wurde ein erheblicher Schaden verursacht.»

Ausfälle im täglichen Flugverkehr

Meier versichert, dass keine Personen zu Schaden kamen. «Die Passagiere konnten den Flieger auf normale Art verlassen.» Zurzeit wird abgeklärt, wie es zur Kollision kommen konnte. Das Flugzeug steht immer noch in Kanada. Laut Meier läuft derzeit die Schadenaufnahme in Zusammenarbeit mit Airbus. Anschliessend werden die weiteren Schritte entschieden.

INCIDENT Air Canada Boeing 787 wing & Edelweiss Airbus A340 tail/APU clipped at YVR. Vancouver Airport media says “no impact to operations at YVR. All passengers have been deplaned with no reported injuries.“ #WK11 to Zurich shows canceled, #AC566 to San Francisco shows delayed. pic.twitter.com/b0bONv9QfM