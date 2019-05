Leser wollen Geld für Loredana-Opfer sammeln

Das Walliser Ehepaar Petra* und Hans Z.* ist hoch verschuldet. An gewissen Tagen gäben ihr nur noch Medikamente Kraft, sagt Petra Z. «Loredana und ihr Bruder Berat* haben uns alles genommen. Unser Geld, unsere Eigentumswohnung. Einfach alles, wofür wir einfachen Leute hart gearbeitet haben.» Über 900'000 Franken soll Star-Rapperin Loredana Zefi mit ihrem Bruder dem Ehepaar Petra und Hans Z. abgeknöpft haben, wie 20 Minuten am Mittwoch publik machte. Für Loredana Zefi gilt die Unschuldsvermutung.

Der Fall bewegt die Leser von 20 Minuten. Viele wollen spenden, andere ein Crowdfunding starten. So sagt auch die deutsch-albanische Influencerin Fatjone Krasniqi: «Wir haben uns zusammen mit ein paar anderen albanischen Bloggern überlegt, eine Spendenaktion für Petra zu starten.»

«Wir möchten nicht wegsehen»

Damit wollten sie auch zeigen, dass sich viele Albaner von illegalen Aktionen distanzierten, sagt Krasniqi. «Seit diesen News schlägt Albanern in den Kommentarspalten viel Rassismus entgegen», sagt die 23-jährige Studentin. Zudem berechtige Naivität und Gutgläubigkeit nicht, jemanden zu berauben.

Auch das Luzerner Ehepaar B. V* und N. B.* möchte Geld für die Walliser sammeln: «Wir wollen dem Paar helfen, damit es nicht ganz auf der Strasse landet», sagt N. B. Ziel sei, einen so grossen Betrag wie möglich zusammenzubekommen. Dafür haben sie auf der Plattform Wemakeit das Crowdfunding Petra Z – Yes we care gestartet. Seine Frau, B. V. sagt, dass sie am Mittwochmorgen den Bericht über die Rapperin Loredana mit grosser Bestürzung gelesen hätten. «Wir möchten nicht wegsehen und einfach eine Seite weiterblättern, um schnell zu vergessen.»

«Es berechtigt noch lange nicht zur Ausbeutung»

Das Paar richtet derzeit eine entsprechende Plattform ein und will auch selbst spenden. Die Geschichte von Petra Z. habe sie berührt, sagt N. B. Die Frau habe sogar an Suizid gedacht, sagt er entrüstet. «So etwas darf doch nicht sein.» Wer behaupte, die Frau sei an ihrem Schicksal selbst schuld, liege falsch. «Die Frau handelte sicher etwas naiv, aber das berechtigt noch lange nicht, sie derart auszubeuten.» Für ihn und seine Frau stehe zudem fest: «Petra Z. hatte ein grosses Herz und glaubte an das Gute im Menschen.»

Mit dem Crowdfunding will das Paar aber auch ein allgemeines Zeichen setzen. «Wir leben in einer Zeit, in der fast niemand mehr zum anderen schaut», sagt N. B. Die Menschen seien nur noch fokussiert auf ihr Image in den sozialen Medien. «Es braucht mehr Nächstenliebe», sagt B. V.

*Name der Redaktion bekannt



