Darf das «Mutterschiff» jetzt noch Muschi heissen?

158'435 Personen dienen laut den aktuellsten Zahlen von 2017 in der Schweizer Armee, 1152 davon sind Frauen – das sind gerade einmal 0,7 Prozent. Wenn die neue CVP-Bundesrätin Viola Amherd nächstes Jahr als erste Frau überhaupt das Amt der Verteidigungsministerin antritt, wird sie also auf einen von Männern dominierten Laden treffen.

Umfrage Eine Transporttasche mit dem Spitznamen «Muschi» – ist das okay? Nein, das ist frauenfeindlich und hat in der Armee nichts zu suchen.

Na ja, besonders korrekt ist es nicht. Aber das passiert halt, wenn viele junge Männer aufeinanderhocken.

Ja, ich sehe kein Problem. Das ist die Armee, kein Feministen-Treff.

Weiss nicht.

Dort gilt auch schon mal ein rauer und sexistischer Umgangston. Das «Mutterschiff», ein grosser, mit Rollen ausgestatteter Rucksack, wird mit «Muschi» abgekürzt. Für weibliche Wachtmeister existiert der abwertende Begriff «Wachtmöse». Im Mai 2017 sorgte das Video einer Schiessübung für Furore, bei der ein Vorgesetzter seinen Soldaten befahl, auf die fiktive untreue Freundin zu schiessen.

Frauen haben mit Vorurteilen zu kämpfen

Frauen in der Armee müssen sich zudem gegen Vorurteile wehren, etwa dass sie nur Dienst leisten, um mit Männern in Kontakt zu kommen. «Das Vorurteil ist: Als Frau im Militär ist man entweder eine Matratze oder hässlich genug, um keine zu sein», sagt ein Offizier zu 20 Minuten, der anonym bleiben will. Auf der Website Armeeforum.ch erzählt auch Userin Michelle von einer sogenannten «Zugschlampe». Die ihr bekannte Frau sei nur auf Sex mit den Kameraden aus.

«Solche Frauen gibt es leider viel zu oft in der Armee», meint ein anderer User. Dieses Klischee sei aber auch zu weit verbreitet. «Michelle, zeig, dass du nicht so bist.» Ein Leser, der in der RS bei den Übermittlungssoldaten war, schreibt 20 Minuten: «Ich habe in meiner RS nie eine Frau kennen gelernt, ohne dass ich über sie gehört habe, dass sie bereits mit mehreren Personen in der Armee geschlafen habe.»

«Das Militär bleibt eine sexistische Organisation»

Die Soldatinnen selbst haben weniger Sexismus erlebt: «An Respekt hat es nie gefehlt. Die Männer waren sehr anständig mir gegenüber und haben mich wie ihre Schwester behandelt», so eine 20-Minuten-Leserin. Auch eine ehemalige Sanitätssoldatin berichtet: «Die Männer haben sich schnell an mich gewöhnt, es kam selten ein Spruch. Als wir mit einer Truppe ohne Frauen zusammengelegt wurden, gab es einige Kommentare aus der anderen Gruppe, doch meine Jungs haben das dann unterbunden.»

«Das Militär bleibt eine sexistische Institution, auch wenn Frauen heute Dienst leisten dürfen», sagt Grünen-Nationalrätin Irène Kälin. Es vertrete eine veraltete Rollenverteilung. «Der Mann kämpft und verteidigt das Land, die Frau bleibt zu Hause und gebärt Kinder.» Es sei nicht überraschend, dass Sexismus vorherrsche, wenn ein Haufen junger Männer aufeinandertreffe. «Eine von einem Geschlecht dominierte Institution ist immer ein Stück weit sexistisch.» Ein zivil orientierter Dienst am Land für beide Geschlechter sei darum wünschenswert.

«Mit Amherd wird eine andere Stimmung herrschen»

Trotzdem hofft Kälin, dass sich mit Viola Amherd als neuer Chefin die Situation verbessert. «Erstmals ist die oberste Chefin eine Frau, da dürfte gleich eine andere Stimmung herrschen. Amherd wird für mehr Sensibilität beim Thema Sexismus und einen besseren Umgangston sorgen.» Die frischgewählte Verteidigungsministerin müsse nun einige offene Baustellen in Angriff nehmen. «Es sind Strukturen vorhanden, die von Männern für Männer geschaffen wurden. Das muss sich ändern.»

Dies sieht Stefan Holenstein von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) anders: «Die Armee hat kein Sexismusproblem, das hätten die Frauen in der Offiziersgesellschaft längst beanstandet.» Zwar gebe es einige tendenziöse Begriffe und Ausdrücke, die nicht unbedingt positiv zu werten seien, aber das sollte man gelassen sehen. «Es gibt nicht mehr latenten Sexismus als in der Zivilgesellschaft auch.» Gegen Übergriffe, Mobbing und Beleidigungen werde auch in der Armee vorgegangen. «Die Frauen in der Armee behaupten sich.»

«Die Armee widerspiegelt die Gesellschaft»

Dass das VBS bald in weiblicher Hand ist, könne mehr Frauen in die Armee locken. Doch allzu viel werde sich auch nicht ändern. «Auch unter Frau Amherd wird es Sprüche und unpassende Bezeichnungen geben.» Es sei aber auch gar nicht prioritäre Aufgabe der Verteidigungsministerin, den angeblichen Sexismus auszumerzen. «Es gibt genug andere Baustellen, etwa die Kampfjetbeschaffung», so Holenstein. Kälins Bild vom Militär sei ziemlich antiquiert. «Hier begegnen Frauen den Männern mittlerweile auf Augenhöhe.»

«In der Armee leisten Bürgerinnen und Bürger Dienst, die sonst das ganze Jahr im zivilen Umfeld leben. Die Armee widerspiegelt also die Gesellschaft. Darum werden in der Armee auch ebenso viele solche Äusserungen fallen wie in vergleichbaren zivilen Gruppen», sagt auch Armeesprecher Daniel Reist. Wenn Äusserungen im Empfinden der Kameraden und Kameradinnen grob oder verletzend seien und wenn sie gegen Strafnormen verstossen würden, werde gegen die Sprüche und Bezeichnungen vorgegangen.

Vorgesetzte hätten zudem die Pflicht, ihre Leute zu sensibilisieren und im Notfall mässigend zu wirken. Reist gibt aber zu bedenken: «Die Armee kann in den wenigen Wochen, in denen junge Leute ihr anvertraut sind, nicht alles hinbiegen, was die Leute im Elternhaus und in der Schule nicht gelernt haben!»

(the)