Darf ich mich verkleidet hinters Steuer setzen?

Nicht nur in Basel sorgen «die drey scheenschte Dääg» diese Woche für einen Ausnahmezustand. Feuchtfröhlich geht es zur Fasnachtszeit auch in anderen Schweizer Städten zu und her, und dass man mit ein paar Gläsern Alkohol im Blut lieber das Taxi oder den ÖV nimmt, dürfte hinlänglich bekannt sein.

Doch wie sieht es bei fahrtüchtigen Personen aus, die sich in voller Maskenmontur hinters Steuer setzen wollen? Hier wird es komplizierter, denn die Regelung, ob man mit Kostümen herumfahren darf, ist in der Schweiz nicht ganz so eindeutig deklariert wie beispielsweise in Deutschland, denn dort sorgt das Vermummungsverbot dafür, dass maskiertes Fahren verboten ist. Allerdings drückt die Polizei in Karnevalhochburgen wie Mainz oder Köln gern ein Auge zu; in einzelnen Städten gilt während der närrischen Tage gar die Ausnahmeregelung.

Grundsätzlich erlaubt

In der Schweiz dagegen gibt es kein spezielles Verbot, sich voll maskiert hinter das Steuer zu klemmen. Allerdings muss gewährleistet sein, dass der Fahrer zu jeder Zeit die vollständige Kontrolle über sein Fahrzeug hat – und dass er durch sein Kostüm oder seine Maske dabei nicht beeinträchtigt wird. Wer also in Plateauschuhen oder Extremst-Stilettos statt Brems- das Gaspedal trifft oder wegen seiner Monster-Handattrappen das Auto in den Graben fährt, hat ein Problem.

Baut man einen solchen Unfall, wird man von der Polizei rapportiert – und die Versicherung wird in diesen Fällen kaum Spass verstehen. Denn: Verursacht man maskiert einen Unfall, kann der Versicherer aufgrund grober Fahrlässigkeit die Kaskoleistungen verweigern. Den Schaden muss man also aus der eigenen Tasche bezahlen.

«Im Schweizer Strassenverkehr ist es nicht explizit verboten, maskiert herumzufahren. Sollte eine Maske oder ein Kostüm jedoch zu einem Unfall führen, muss man mit rechtlichen und finanziellen Konsequenzen rechnen», erklärt Rechtsexpertin Olivia Solari vom AGVS. Selbstverständlich gelte das auch bei einer Beeinträchtigung der Sicht oder des Gehörs. Wer wegen seiner Maske den Überblick verliert oder einen anderen Fahrer nicht kommen hört, kann gebüsst werden. In solchen Fällen gelten die gleichen Vorschriften wie beim Fahren mit sogenannten Iglu-Autos. Und dass das teuer werden kann, dürfte inzwischen bekannt sein.

Vorsicht vor Amtsanmassung

Tückisch wird die Rechtslage bei Blitzern. Kann der Fahrer bei einer Geschwindigkeitsübertretung oder einer Missachtung des Rotlichts nicht einwandfrei identifiziert werden, kommt die Halterhaftung zum Tragen. Das heisst: Als Halter des Fahrzeugs haftet man in jedem Fall, auch wenn man sein Auto dem als Clown maskierten Kumpel ausgeliehen hat. Deshalb sollte man während der Fasnachtstage besonders achtsam sein, wem man sein Fahrzeug anvertraut.

Kostüm ist aber nicht gleich Kostüm. Grundsätzlich ist es zwar okay, sich als Polizist, Arzt, Soldat oder Richter zu verkleiden, wer aber beispielsweise als maskierter Polizist damit anfängt, Leute zu kontrollieren oder gar – wie schon geschehen – mit Blaulicht durch die Gegend rast, hat mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen: Amtsanmassung wird mit Geldstrafe oder Freiheitsentzug bestraft.

Zu guter Letzt müssen heute auch Cowboys und verkleidete Soldaten aufpassen, denn wer eine sogenannte Imitationswaffe trägt – also mit einer täuschend echt aussehenden Waffe herumläuft –, riskiert, einen Polizeieinsatz auszulösen. Seit der Verschärfung des Waffenrechts von 2008 drohen dafür bis zu drei Jahre Gefängnis.



(srt)