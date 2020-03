Darf ich wegen dem Virus noch Freunde treffen?

Der Bundesrat hat am Freitag schärfere Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus getroffen. Gleichzeitig hat der Bundesrat der Bevölkerung eine Botschaft im Kampf gegen das Coronavirus vermittelt. Diese lautet: Jetzt müssen alle zusammenstehen, um die Schwächsten der Gesellschaft wie etwa ältere Personen, chronisch Kranke oder Menschen mit eingeschränkter Immunabwehr zu schützen. Durch social distancing sollen dem Virus so wenig Möglichkeiten wie nur möglich geboten werden, um sich auszubreiten. Doch was ist noch erlaubt und was nicht? Hier eine Auflistung:

Darf ich mich noch mit Freunden treffen?

Die kurze Antwort: Ja, man darf, verboten ist es nicht. Aber soll man? Hier appelliert der Bund an die Selbstverantwortung von allen. Jeder solle seine sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken. Es wurde auch beschlossen, dass sich in Restaurants, Bars und Diskotheken noch maximal 50 Personen aufhalten dürfen. Auch sind öffentliche oder private Veranstaltungen mit 100 oder mehr Personen verboten. Diese Massnahme gilt auch für Freizeitbetriebe wie Museen, Sportzentren, Schwimmbäder oder Skigebiete. Damit kann das gegenseitige Abstandhalten einfacher eingehalten werden.

Darf ich den öffentlichen Verkehr nutzen?

Ja, darf man. Aber auch hier gilt: keine unnötigen Fahrten und kein Freizeitverkehr. Insbesondere sollten Fahrten zu Stosszeiten vermieden werden. Personen über 65 sollten wenn möglich ganz darauf verzichten, da sie zur Risikogruppe gehören.. Auch Abstand halten im Zug, Bus und Tram wird empfohlen.

Darf ich noch zur Schule gehen?

Bis am 4. April sind alle Präsenzveranstaltungen an Schulen, Hochschulen und Ausbildungsstätten untersagt. Bereits angesetzte Prüfungen können durchgeführt werden, wenn bestimmte Schutzmassnahmen getroffen werden. Für die Grundschule können die Kantone allerdings Betreuungsangebote vorsehen, um möglichst zu verhindern, dass die Kinder von ihren Grosseltern betreut werden. Diese gehören zu den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen

Darf ich noch arbeiten gehen?

Natürlich. Nur rät der Bundesrat, dass wo möglich die Mitarbeitenden Homeoffice machen sollten. Pendeln sollte man nur dann, wenn wirklich nötig. Man soll mit dem Velo oder zu Fuss zur Arbeit gehen.

Darf ich noch in andere Länder reisen?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte am 11. März 2020, dass der aktuelle Ausbruch als Pandemie bezeichnet werden kann. Heute besteht in allen Regionen der Welt das Risiko einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus. Der Bundesrat rät deshalb, bis auf weiteres auf nicht dringliche Auslandreisen zu verzichten, wie es auf der Webseite des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten heisst.

Viele Länder haben Massnahmen für Reisende aus stark betroffenen Ländern getroffen – mit über 1000 Coronavirus-Infizierten gehört inzwischen auch die Schweiz dazu. Die Vorschriften variieren von einem Land zum anderen und ändern laufend. Dazu gehören Einreisestopps, Quarantäne-Anordnungen und Streichungen von Europaflügen. Italien etwa wurde bis zum 3. April zur Sperrzone erklärt, Touristen können nicht einreisen. Schweizer, die sich zurzeit in Italien befinden, können jedoch zurück in die Schweiz reisen. Schweizer dürfen auch nach Österreich reisen, nur müssen sie mit Kontrollen an den Grenzen rechnen.

Auch Balkanländer haben reagiert, so etwa Kosovo. Alle Einreisen auf Land- oder Luftweg aus der Schweiz wurden verboten. In Kroatien und in Nordmazedonien müssen Reisende aus der Schweiz in Quarantäne. Die USA, China und Indien haben für Reisende aus der Schweiz Einreisesperren verhängt. Viele südamerikanische Länder haben Flüge aus Europa verboten.

(qll)