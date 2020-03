Soll man jetzt noch Zug fahren?

Trotz der Corona-Fälle in der Schweiz läuft im öffentlichen Verkehr alles wie gehabt. Gesundheitsminister Alain Berset machte am Freitag an einer Pressekonferenz klar, dass sich das Verbot auf Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern erstrecke. Züge, Kinos oder Grossraumbüros seien damit nicht gemeint.

Dennoch fragen sich viele ÖV-Nutzer, ob sie jetzt noch zur Rushhour in vollbesetzte Busse, Trams oder Züge steigen sollen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) besteht vor allem dann eine Gefahr, sich anzustecken, wenn man während mehr als 15 Minuten weniger als zwei Meter Abstand zu einer erkrankten Person hat. Auf Twitter wird die Ausklammerung des ÖV denn auch kontrovers diskutiert:

Alli Verastaltige ab 1000 werded verbote wege corona, aber was isch mit ÖV?

Eig e grossverastaltig für sich... #Corona #schweiz — sarah (@nonmerciadieu) February 28, 2020

Aha.... Gemäss Berset sind Züge wie Bürogebäude, man sei nicht so nah aufeinander wie bei Veranstaltungen. Zudem seien nicht so viele Leute in einem Zug.... 🤔🤔 Das macht so einfach keinen Sinn. Wenn es wirklich so gefährlich wäre, dann konsequent. — Michael Maurer (@murratore) February 28, 2020

UND IM ZUG? #Bundesrat #Berset so: "Ansteckung braucht weniger als 2m Abstand während mehr als 15 Min. Das ist nicht unbedingt gegeben in einem Bahnhof." Sagt einer, der an #SP-Parteitag #Basel und Kurzfilmfestival #Winterthur mit ARMEE-HELI fliegt. #Coronavirus #ÖV — Thomas(Veri)Lötscher (@ThomasLoetscher) February 28, 2020

#corona vorbeugung a la #sbb : man halbiert zur hauptzeit den zug von chur nach zürich, damit sich die reisenden stapeln. #machtsinn — OScheer (@SwissBoxerDogs) February 26, 2020

Wer drückt den Knopf?

Einige gruselt allein der Gedanke, den Türknopf aufzudrücken oder in der Nähe eines hustenden Passagiers zu sitzen. Andere wiederum freuen sich bereits auf halbleere Züge.

Äs Danke a däre Stell a all diä Muetige wo sich opferet dä Türchnopf i Bus, Tram und Zug z‘drucke. 😄🙏🏼😷 #Corona — Nina Kuster (@ninakuster) February 29, 2020

Am liebsten würde ich mich selber bezüglich Corona Virus Hysterie belehren, dass das nicht schlimm ist und vorübergeht. Aber leider sitze ich gerade in einem Zug, der Richtung Milano fährt und die Tante hinter mir hört nicht auf zu husten 😷 life is a bitch #coronavirus #pendler — Andrea Brun (@A_ABrun) February 27, 2020

Ab sofort arbeiten alle zuhause und ich hab den Zug für mich alleine 😀 — Thomas Schmidt (@ts_tinkerbell) February 27, 2020

Erste Pendler steigen aufs Auto um



Pro Bahn, die Interessengemeinschaft der ÖV-Passagiere, gibt derzeit keine Empfehlung für Pendler ab und appelliert an die Selbstverantwortung: «Ich höre, dass einige ÖV-Passagiere jetzt aufs Auto umsteigen, weil es ihnen wöhler ist», sagt Präsidentin Karin Blättler. Andere machten sich weniger Sorgen oder hätten gar keine Alternative zum ÖV. Sie selbst werde weiterhin in den Zug steigen, solange die Behörden keine weiteren Massnahmen verfügten.

«Was auch immer auf uns zukommt, wir werden das Virus kaum aufhalten können. Eine absolute Sicherheit gibt es nicht», sagt Blättler. Wichtig sei, dass auch Pendler die Hygienemassnahmen befolgten. Und: «Sinnvoll wäre es, wenn man im Wagen bleiben würde, in dem man einsteigt. Das ist aber, wenn man einen Platz sucht, illusorisch.»

Gibts mehr Platz in den Zügen?



Bundesrat Alain Berset sagte am Freitag vor den Medien, dass sich im ÖV, in Kinos oder Supermärkten zwar viele Menschen begegneten. Die Begegnungen seien aber kurz, im Zug sitze man nur mit wenigen Personen in einem Abteil. Die Situation sei zu vergleichen mit einem Grossraumbüro. Auch könnten ÖV-Passagiere die Hygieneregeln noch befolgen. Im Gedränge einer Fasnachtsveranstaltung sei das schwieriger.

Die SBB gibt keine Prognose ab, ob nun weniger Leute den Zug nehmen werden. «Es gibt aber Anfragen, ob bereits gebuchte Auslandreisen wieder annulliert werden können», sagt SBB-Sprecher Martin Meier. «Die betroffenen Kundinnen und Kunden können sich in diesen Fällen an die SBB wenden». Die geplanten Extrazüge an Grossveranstaltungen wie den Auto-Salon entfallen. Kunden können sich für die Rückerstattung der Tickets an die SBB wenden. Spezielle Massnahmen wie Desinfektionsmittel in Zügen seien nicht vorgesehen, sagt Meier: «Wir empfehlen den Reisenden die Hygienemassnahmen des BAG.»

(daw)