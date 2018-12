«Ich liebe Tiere, aber das ist einfach irr»

Nach der Debatte um Mohrenköpfe oder geschlechtergerechte Formulierungen tritt die Tierschutzorganisation Peta eine neue Debatte los: In einem zehntausendfach geteilten Tweet ruft sie dazu auf, tierfeindliche Sprache zu vermeiden, die Tierquälerei trivialisiere. Mit dem «gesellschaftlichen Fortschritt» müsse sich auch die Sprache weiterentwickeln.

Words matter, and as our understanding of social justice evolves, our language evolves along with it. Here’s how to remove speciesism from your daily conversations. pic.twitter.com/o67EbBA7H4