Sie gingen ins Ausland – und bereuen es nicht

Schweizer verlassen ihre Komfortzone nur ungern, kritisieren Personalexperten in der «SonntagsZeitung». Die Mobilität und die Bereitschaft, einen Job im Ausland anzunehmen, sinke insbesondere bei jüngeren Leuten. Diese Leser erzählen, weshalb sie den Sprung ins Ausland wagten – und weshalb es sich gelohnt hat.

Umfrage Möchten Sie im Ausland arbeiten? Ich habe schon mal im Ausland gearbeitet.

Ich würde gerne, aber kann aus familiären, beruflichen usw. Gründen nicht ins Ausland.

Ich möchte meine Komfortzone nicht verlassen.

Ich arbeite aktuell im Ausland.

Ich würde gerne, aber kann aus familiären, beruflichen usw. Gründen nicht ins Ausland.

Marijana Zeko (arbeitet zurzeit bei 20 Minuten):

«Während meines Studiums habe ich in London bei einer Menschenrechtsorganisation gearbeitet. Danach war ich in diesem Bereich auch in Sarajevo tätig. Ich habe mich für die Auslandsaufenthalte entschieden, weil ich ehrenamtlich arbeiten, aber auch meinen Lebenslauf aufpolieren wollte. Durch die unbezahlten Einsätze habe ich viel über die Länder und die Arbeitsweisen dort gelernt. Ich ­würde wieder ins Ausland gehen – wenn ich für meinen Einsatz einen fairen Lohn erhalten würde.»

Alex Brühlmann:

«Seit knapp drei Jahren arbeite ich im Personal­wesen bei Ikea in Tokio. Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, weil es eine kulturelle Erfahrung ist, die mich bereichert und mir einen neuen Horizont im Leben aufzeigt. Ich würde dies jederzeit wieder machen und kann allen empfehlen, den Schritt zu wagen. Durch mein Unternehmen bin ich hier gut abgesichert, und auch sonst ist das Sozialsystem genauso gut wie in der Schweiz.»

Gabriela Hartmann:

«Ich habe meinen Job in der Geschäftsleitung an den Nagel gehängt, um in Finnland als Buchhalterin zu arbeiten. Ich hatte mich im Jahr 2000 in Land und Leute verliebt. In meinen Augen sind sie viel zufriedener. Sie brauchen keine supergrosse Wohnung oder ein teures Auto. Obwohl ich dreimal weniger verdiene, habe ich es noch keinen Tag bereut. Einen 10-Stunden-Tag gibts nicht oft. Normal wird 8 Stunden gearbeitet.»

Jan Badertscher:

«Ich habe mich nach einer Auslandsreise in Thailand verliebt. 2016 ­habe ich dann einen Job als Senior Digital Marketing Analyst angenommen. Ich spreche fliessend Thailändisch und möchte nicht mehr zurück in die Schweiz. Gründe dafür sind das Klima, die Reserviertheit von uns Schweizern, fehlende kulinarische Angebote rund um die Uhr und das langsame Wachstum in Europa im Bereich ­Digital Adoption und Marketing.»

