Darum endete der Crash am Bözbergtunnel so fatal

Am Mittwochmorgen kam es auf der A3 vor dem Nordportal des Bözbergtunnels zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wegen Bauarbeiten war die Strecke nur einspurig befahrbar, sodass es zu einer stockenden Kolonne kam. Dieser näherte sich ein Porsche Cayenne, dessen Lenker mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Schliesslich prallte er ins Heck eines Renaults Kadjar. Dieser wiederum wurde nach vorne in einen LKW geschoben und zerdrückt. Alle drei Insassen des Renaults starben, der Porsche-Fahrer blieb unverletzt.



Der zerquetschte Renault Kadjar hat im Crashtest von Euro NCAP (European New Car Assessment Program) fünf von fünf Sterne und damit die Höchstnote erzielt. Wie kann es sein, dass solch ein Wagen komplett zerquetscht wird? «Die Euro NCAP Tests gelten nur für Geschwindigkeiten bis zu 64 Kilometer pro Stunde – normierte Crashtests bis zu 56 Kilometer pro Stunde», erklärt Heinz Reber vom Dynamic Test Center. «Der Unfallverursacher war jedoch viel schneller unterwegs. Wenn man ein Auto auch für Aufpralle bei solchen Geschwindigkeiten sicher konstruieren würde, dann wäre es sehr viel schwerer.»

So funktionieren Sicherheitssysteme



Mehrere Sicherheitssysteme, die in Autos eingebaut werden, sollen Unfälle verhindern. «Notbremsassistenten etwa erkennen, wenn ein Auffahrunfall droht, und leiten eine Vollbremsung ein, falls der Fahrer auf eine erste akustische oder optische Warnung nicht oder nicht schnell genug reagiert», erklärt Christoph Wolnik von Auto-Schweiz. Ein wiederum Spurhalteassistent bemerke, wenn ein Markierungsstreifen näher komme und versuche dementsprechend die Spur durch Gegenlenken und, respektive oder, leichtes Bremsen zu halten. Zusätzlich gibt es laut Wolnik auch den Spurverlassenswarner, der in einem solchen Fall akustisch, optisch oder durch eine Vibration des Lenkrads warne. «Allerdings», so Wolnik, «ist das beste Mittel zur Vermeidung von Unfällen die volle Aufmerksamkeit des Menschen am Lenkrad auf das Verkehrsgeschehen.»



«Der Porsche war schwerer als der Renault»

Der Porsche Cayenne des Unfallfahrers hat viel weniger Schaden genommen. Laut Reber liegt das vor allem daran, dass er mit der vergleichsweise stabileren Frontseite gegen das Heck des Renaults gefahren ist. «Fahrzeuge sind im Frontbereich deutlich härter als im Heckbereich, da sich der Motor vorne befindet.» Deshalb sei der Porsche vor allem um den Motor herum deformiert, das Heck des Renaults jedoch total zerdrückt worden.

Zum Ausmass des Unfalls trug gemäss Reber der massive Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden Personenwagen bei. «Wenn ein Auto mit 100 Kilometer pro Stunde in ein stehendes Auto kracht, ist das viel schlimmer, als wenn das vordere Auto mit 80 Kilometer pro Stunde unterwegs ist.» Entscheidend sei zudem gewesen, dass der von hinten kommende Porsche schwerer sei als der Renault und vorne ein LKW gestanden habe.

Eingebaute Sicherheitssysteme in EU ab 2022 Pflicht

Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) gibt es keine Indizien dafür, dass schwere Autos mehr Unfälle verursachen. «SUVs sind nicht zwingend gefährlicher und uns deshalb auch kein Dorn im Auge. Zudem haben wir keine Hinweise darauf, dass SUV-Lenker in der Regel risikoreicher fahren würden als andere», sagt Mediensprecher Marc Kipfer. In der Schweiz werden schwere Unfälle in der Strassenverkehrsstatistik nicht nach Automodell oder Motorleistung aufgeschlüsselt. Jedoch, sagt Kipfer, könnten Unfälle mit schweren Autos zu gravierenderen Verletzungen führen. «Die Fahrzeughersteller sind sich diesem Risiko aber bewusst und bauen die betroffenen Autos deshalb weniger hart.»



Bei der Vermeidung von Auffahrunfällen setzt die BFU auf Sicherheitssysteme wie etwa Notbrems- oder Spurhalteassistenten (siehe Box). Die Sicherheit bei einer Kollision sei stark abhängig vom spezifischen Automodell und den eingebauten Sicherheitssystemen, so Kipfer. «Man gibt sein Geld besser für Sicherheitssysteme aus statt für Komfortsysteme wie Einparkhilfen.» Gerade SUVs seien meist teurer und hätten daher auch häufiger Sicherheitssysteme eingebaut, die auf jeden Fall ein Sicherheitsgewinn seien. «In der EU sind Sicherheitssysteme ab 2022 für Neuwagen Pflicht. Das ist ausgesprochen sinnvoll», so Kipfer. Die BFU hoffe deshalb, dass die Schweiz möglichst schnell nachziehe.



«Warnblinker können helfen»



Neben der Technik sei das Verhalten der Autofahrer ausschlaggebend fürs Verhindern von Unfällen. Kipfer: «Es ist wichtig, das Tempo den Verhältnissen und dem Verkehrsaufkommen anzupassen. Man sollte gar nicht erst in eine Situation kommen, die eine Notbremsung erfordert.» Ausserdem sei der Warnblinker ein geeignetes Mittel gegen Auffahrunfälle, da dieser aus grosser Distanz sichtbar sei. Wenn doch einmal ein Unfall passiere, solle man sich selbst nicht in Gefahr begeben, sondern Folgeunfälle verhindern. Konkret heisst das: Man solle sich – wenn immer möglich – auf den Pannenstreifen begeben. Ist das unmöglich, rät Kipfer zum Sitzenbleiben: «Die Fahrbahn darf in keinem Fall betreten werden.» Danach müsse man unbedingt einen Notruf absetzen.

