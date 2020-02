Darum gehts im Kampf um die Zuwanderung

Worum geht es?

Am 17. Mai stimmt die Schweiz über die Begrenzungsinitiative (BGI) der SVP ab. Sie verlangt, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder autonom kontrollieren kann. Bei einer Annahme der Initiative soll die Schweiz innerhalb eines Jahres die Personenfreizügigkeit (PFZ) mit der EU auf dem Verhandlungsweg ausser Kraft setzen. Gelingt dies nicht, soll das Freizügigkeitsabkommen einseitig gekündigt werden.

Wer ist dafür, wer ist dagegen?

Es heisst erneut: alle gegen die SVP. Diese hat die Initiative lanciert und steht als einzige grössere Partei dahinter. Der Bundesrat, die Kantone, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände sprechen sich gegen die Initiative aus.

Welche Argumente haben die Befürworter?

Die SVP will mit der Initiative die «masslosse Zuwanderung» stoppen. Diese gefährdet laut den Initianten Arbeitsplätze, der Wohnraum werde knapper, Mieten und Hauspreise würden steigen und die Landschaft werde zubetoniert. Auch Züge, Strassen und Schulen platzten aus allen Nähten. Die Sozialausgaben der Gemeinden würden aufgrund vieler ausländischer Sozialhilfebezüger steigen.

Weshalb lehnt der Bundesrat die Initiative ab?

Der Bundesrat warnt vor einer Kündigung der Personenfreizügigkeit. Die Schweizer Wirtschaft sei auf Arbeitskräfte aus der EU angewiesen. Eine Annahme der Initiative hätte laut Bundesrat «einschneidende Konsequenzen für die Wirtschaft», Arbeitsplätze im Land würden «direkt gefährdet». Mit dem Wegfall der Bilateralen stünden die Beziehungen zur EU insgesamt in Frage.

Wie hat sich die Zuwanderung entwickelt?

Die Schweiz führte die volle Personenfreizügigkeit 2007 ein. Darauf folgte laut Zahlen des Staatssekretariats für Migration (SEM) 2008 das Spitzenjahr mit einer Nettozuwanderung von 73'247 Personen aus dem EU-/Efta-Raum. Danach nahm die Zuwanderung ab. 2014 waren es noch 57'150 Personen, zwei Jahre später 38'713. Seit 2017 hat sich die Nettozuwanderung bei 30'000 bis 32'000 Personen eingependelt. 2019 sind unter dem Strich 31'928 Personen aus den EU-28/Efta-Staaten in die Schweiz gekommen.

Was passiert bei einem Ja mit den Bilateralen Verträgen?

Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) warnte an einer Pressekonferenz vor einer Kündigung der Personenfreizügigkeit. Diese sei eine zu «waghalsige Wette»: Aufgrund der sogenannten «Guillotine-Klausel» würden damit automatisch auch die sechs anderen Vereinbarungen der bilateralen Verträge I mit der EU hinfällig – etwa das Landverkehrs- oder Forschungsabkommen. «Es droht der vertragslose Zustand», mahnte Keller-Sutter. Regierungsrat Benedikt Würth stimmte ihr im Namen der Kantone zu: «Mit einer Annahme der Initiative bewegen wir uns auf direktem Weg auf einen klaren Bruch mit der EU zu.» SVP-Kampagnenleiter Marcel Dettling sagt dazu: «Die SVP will mit der Initiative die ungebremste Zuwanderung in unser Land endlich wieder selber steuern. Dies muss für ein eigenständiges Land, wie wir es sind, möglich sein. Das hat die EU zu respektieren.»

Was hat die Abstimmung mit dem EU-Rahmenabkommen zu tun?

Der Bundesrat ist bis zur Abstimmung über die BGI blockiert, was die Verhandlungen über das Rahmenabkommen angeht. «Erst müssen wir einen Grundsatzentscheid fällen, ob der bilaterale Weg weitergeführt werden soll», sagt Karin Keller-Sutter. Auch für Dettling von der SVP sind das zwei verschiedene Themen: «Beim Rahmenabkommen, das die automatische Übernahme von EU-Recht ins Schweizer Recht fordert, müssen wir den Kampf erst noch führen.»