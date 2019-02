Darum gibt es kaum noch Sparbillette

Bis vor kurzem konnte man auf der Strecke Zürich-Basel echte Schnäppchen machen: 24 Stunden vor der Fahrt wurden zahlreiche Verbindungen statt zum Normalpreis von 17 Franken (Halbtax) für weit unter zehn Franken angeboten.

Damit ist es nun vorbei: Am Montagnachmittag wurden für die kommenden 24 Stunden nur noch zwei leicht vergünstigte Verbindungen angeboten. Auch auf anderen Strecken zeigt sich ein ähnliches Bild.

2018 gabs vorübergehend mehr Sparbillette



SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigt gegenüber 20 Minuten: «Der Erfolg der Sparbillette kann dazu führen, dass für einzelne Strecken zu gewissen Zeiten alle verfügbaren Sparbillette verkauft wurden.» 2018 habe die SBB vorübergehend besonders viele Sparbillette anbieten können. Das Angebot sei wegen eines Abkommens mit dem Preisüberwacher während des ganzen Jahres erhöht worden. Zudem habe die SBB die Kontingente weiter ausgeweitet, um die Bahnkunden am guten finanziellen Ergebnis teilhaben zu lassen.

Die SBB prüft nun, ob eine vorübergehende Erhöhung auch 2019 möglich ist. Schärli betont: «Fakt ist: Noch nie waren alle Sparbillette ausverkauft – wohl aber auf einzelnen Strecken. Das gesamte Angebot an Sparbilletten war bislang jedoch immer viel grösser als die Nachfrage.» Auch habe man an den Grundsätzen der Sparbillette nichts geändert: «Sparbillette sind ab 60 Tagen vor der Reise verfügbar und wer früh bucht, fährt günstiger.»

Preisüberwacher verhandelt mit der SBB

Der Preisüberwacher ist wegen der Sparbillette in neuen Verhandlungen mit der SBB, wie Agnes Meyer Frund, Bereichsleiterin bei der Preisüberwachung, gegenüber 20 Minuten bestätigt. «Solange die Gespräche noch im Gang sind, äussern wir uns nicht zum Verhandlungsgegenstand.» Der Preisüberwacher und die SBB hatten zwischen 2015 und 2017 vereinbart, dass jährlich mindestens 30 Millionen Franken in Form von Sparbilletten an die Kunden zurückfliessen. Diese Vereinbarung ist ausgelaufen.

Willi Rehmann von der Pendlerorganisation Pro Bahn würde es begrüssen, wenn die SBB auch 2019 wieder mehr Sparbillette anbieten würde: «Sie sind eine gute Möglichkeit, Leute zur Bahn zu locken, die sie sonst nicht benutzen würden.» Gerade für Leute ohne Halbtax seien die Preise eine grosse Hürde.

Hinzu komme, dass dank Sparbilletten die Züge zu Spitzenzeiten entlastet werden könnten, wenn Kunden auf günstigere Züge ausweichen würden. Zugleich müsse die SBB aufpassen, keine Dumpingpreise anzubieten: «Gibts die Strecke Basel-Zürich für sechs Franken, ist das zu billig.»



