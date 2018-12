Darum hat Pierre Maudet gelogen

Die Luft wird dünn für Pierre Maudet: Die FDP Schweiz und die FDP Genf haben den Genfer Staatsrat zum Rücktritt aufgefordert und die Genfer Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Grund sind die Verstrickungen und Lügen des Politikers in Zusammenhang mit einer Reise nach Abu Dhabi vom November 2015. Damals war er mit seiner Familie ans Formel-1-Rennen in die Emirate geflogen. Er bezeichnete die Reise als privat, sagte dann, dass ein Geschäftsfreund dafür bezahlt habe. Eigentlich waren Scheichs für die Kosten aufgekommen.

Nun bricht Maudet im «Blick» sein Schweigen und versucht sich zu erklären. Warum hat er gelogen? «Weil meine Familie involviert war.» Er habe seine Familie schützen wollen - «und dabei einen spontanen und dummen Fehler gemacht». Den Geschäftsfreund habe er dann aus Peinlichkeit vorgeschoben. «Es war mir peinlich zu sagen, dass ich mich von einem fremden Staat habe einladen lassen.»

Keine Bereicherung



Sein zweiter Fehler sei gewesen – so Maudet rückblickend – die Reise überhaupt angetreten zu haben. «Damals ging ich davon aus, dass ich die Reise selbst bezahlen würde – ein Irrtum, wie sich herausstellte.» Die Kosten von Flug wie auch Hotel wurden übernommen – es ist von 50'000 Franken die Rede. «Wer an den Grand Prix eingeladen ist, kann gar nichts selbst bezahlen. So ist die orientalische Tradition.» Hätte er auf eine Rechnung bestanden, wäre dies als Beleidigung angesehen werden. Ebenso, wenn er darauf verzichtet oder seine Familie zu Hause gelassen hätte. Ihm sei bei dem ganzen Luxus nicht wohl gewesen, gibt er zu im Interview mit dem «Blick», betont aber, sich nicht bereichert zu haben.

Auf die Frage, warum er nach all der Kritik nicht zurücktreten wolle, sagt Maudet: «Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass ich unschuldig bin.» Er wolle das verloren gegangene Vertrauen nun wieder aufbauen. Sollte er aber verurteilt werden, dann werde er zurücktreten.

(roy)