Dieses Video soll illegal bleiben

Aus dem Nichts überholt der Porsche Cayenne ein Auto, setzt erneut an, überfährt eine Sicherheitslinie und kracht beinahe frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Das Video, das ein Leser-Reporter im November 2018 mit seiner Dashcam – einer Auto-Kamera – vom gefährlichen Überholmanöver gemacht hatte, führte schliesslich zu einem Verfahren der Zürcher Staatsanwaltschaft (20 Minuten berichtete).

Bundesgericht entscheidet



Noch in diesem Jahr wird das Bundesgericht darüber urteilen müssen, ob eine Lenkerin, deren riskante Manöver auf der Autobahn von einer privaten Dashcam aufgenommen wurden, aufgrund dieser Aufnahmen verurteilt werden kann. Das Bundesgericht wird sich erstmals zur umstrittenen Dashcam-Frage äussern, das Urteil hat eine wegweisende Wirkung. Datenschützer und Strafverfolger warten mit Spannung auf das Urteil.

Videokameras für Fahrzeuge erfreuen sich auch in der Schweiz wachsender Beliebtheit, um Aufnahmen im Strassenverkehr zu machen. Rentner Hansueli Würmli verunfallte vor Jahren mit dem Velo, als ihm ein Automobilist den Weg abschnitt. Seitdem hat er in seinem Auto eine Dashcam installiert. Er will, dass Strassenrowdys aus dem Verkehr gezogen werden – wenn nötig auch dank privater Dashcam-Aufnahmen, wie er gegenüber der «Rundschau» von SRF berichtet.



Die Aufnahmen dieses riskanten Überholmanövers eines Lernfahrers übergab Würmli der Polizei (Video: SRF-«Rundschau»).

Datenschützer warnt

Der Gebrauch der Dashcams ist aber umstritten: Für den obersten Schweizer Datenschützer, Adrian Lobsiger, sind solche Aufnahmen datenschutzwidrig. Lobsiger sieht darin eine Verletzung der Daten- und Persönlichkeitsrechte. «Es gibt kein öffentliches Interesse daran, dass sich Bürger gegenseitig überwachen und ihr Verhalten aufzeichnen», sagt er zur «Rundschau».

Zwar hat Lobsiger Verständnis dafür, dass Dashcam-Aufnahmen bei schwerwiegenden Delikten verwendet werden sollen. Doch bei alltäglichen Verkehrsdelikten sollten die Videos nicht als Beweismittel gelten dürfen. «Das wäre inakzeptabel», sagt er. «Dann wird das datenschutzwidrige Beschaffen im Prinzip salonfähig und dann wird Bürgerüberwachung salonfähig.»

