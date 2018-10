Da läuft Usern schnell einmal das Wasser im Mund zusammen: Täglich feiern Instagrammer und Food-Blogger in den sozialen Medien ihre Mittagsmenüs – selbstverständlich frisch aus der eigenen Küche zubereitet. Unter dem Hashtag Mealprep präsentieren User ihre Kochkünste in über acht Millionen Beiträgen. Meist schwören die Blogger auf gesunde und vitaminreiche Speisen. Profile geschmückt mit einer bunten Vielfalt von Bowlen aus Avocado, Quinoa oder Açai-Beeren sind dabei nicht wegzudenken.

«Ein wirklich seltener Anblick … ich und Essen vom Chinesen. Gestern ist mein Plan mit Essenkochen leider nicht so wirklich aufgegangen», brachte Foodbloggerin Kitchwitch den Trend zum Vorkochen in einem Post kürzlich zum Ausdruck. Der Trend ist längst auf der Strasse angekommen. Auch viele Studenten und Berufsleute verköstigen sich mittags mit Selbstgekochtem, wie eine Strassenumfrage zeigt (siehe Video) .

Darum kochen jetzt plötzlich alle vor

«Kontrolle über die Zutaten»

Auch Food-Bloggerin Sylwina setzt mittags auf Selbstgekochtes. «Ich koche mein Mittagessen jeden Abend vor», sagt sie. Auch Cashewmilch mache sie selber. «Über Nacht werden bei mir immer irgendwelche Nüsse aufgeweicht.» Gerne koche sie auch Baked Potatoes vor. «Von denen kann ich noch mehrere Tage zehren.» Ins Restaurant gehe sie mittags nur mit Freunden, selten kaufe sie sich einen Fertigsalat mit einem Brötchen. «So kann ich essen, worauf ich wirklich Lust habe.»

Auch habe sie mehr Kontrolle über die Zutaten. «Den Broccoli, den ich esse, habe ich noch ganz gesehen und weiss, dass er frisch ist.» Die Zeit, die sie für die Menüs in der Küche verbringe, habe sie noch nie bereut. «Ganz im Gegenteil: Kochen beruhigt mich. Es ist fast so entspannend, wie eine Netflix-Serie zu schauen.»

«Hochwertige Produkte sind wichtig»

Auf den Mittagstisch von Bloggerin und Fotografin Andrea Monica Hug kommen nur von ihrem Freund zubereitete Gerichte. «Er zaubert mir immer die tollsten veganen Menüs auf den Teller – da bediene ich mich am Mittag gern an den Resten vom Vorabend», sagt Hug. Zu ihren Lieblingsgerichten zählten Salate «mit einer Proteinquelle» wie Tofu, Linsen, warmen Pilzen, Kichererbsen oder Quinoa. Ihr Freund koche wunderbar. Selber stehe sie nicht in der Küche, weil er ihre Kochkünste deutlich übertreffe. «Mein Freund ist der beste Koch. Ich sage ihm ständig, er solle ein Restaurant eröffnen!», scherzt die Zürcherin.

Beim Einkauf redet sie jedoch mit. «Uns sind qualitativ hochwertige Produkte wichtig.» Manchmal kauften sie deshalb auch in Delikatessenläden ein. «Das selbst gekochte Menü kann dann schliesslich teurer ausfallen als ein gekauftes.» Wichtiger als der Preis sei ihr aber die Qualität. «Viele Fertigprodukte enthalten E-Zusätze. Mir sind deshalb auch hochwertige, hausgemachte Salatsaucen wichtig.»

«Bekomme eine halbe Depression»

Food- und Lifestylebloggerin Kitchwitch bezeichnet sich als «Vorkocherin Nummer eins». Sie stehe dafür jeden Abend in der Küche. «Muss ich mittags etwas kaufen, bekomme ich eine halbe Depression.» Sie finde es schrecklich, einen Teil der Mittagspause vor Regalen und Take-aways zu verbringen und dann noch Schlange zu stehen. «Ich bin auch eine langsame Esserin und habe keinen Bock auf Stress am Mittag.»

Für den Fall, dass sie ausnahmsweise keine Reste vom Vorabend in ihr Tupperware packen kann, weil sie und ihr Mann sich eine Pizza bestellten, hat sie vorgesorgt. «Im Büro habe ich ein paar Tupperware mit eingefrorener Suppe eingelagert.» Gerne koche sie auch vor, weil sie Gerichte mit Fleisch möge. «Kaufe ich das Fleisch selber, weiss ich auch, woher es stammt.»

Im Mittagessen aus der eigenen Küche sehen manche Bloggerinnen aber auch finanzielle Vorteile. «So kann man viel Geld sparen. Pro Woche spare ich sicher 50 Franken», sagt Kitchwitch. Auch Sylwina sagt: «20 bis 30 Franken für eine Poke Bowl zu bezahlen, ist einfach crazy. Für 30 Franken kaufe ich eine halbe Gemüseabteilung.»

